Se clausura la decimosexta edición del Torneo Salvador Lecuona de tenis

Hoy sábado en el Centro Insular de Tenis se disputaron las tres finales correspondiente al Torneo Benéfico Salvador Lecuona. El orden de juego fue el siguiente: Final Caballeros: Pepe Fariña/Carlos Martínez VS José Luis Luppino/José Luis Velasco. Final Damas: Merche Palancar/Fátima Suárez VS Beatriz Piqué/María Ibañez. Final Mixto: Carmen Escuder/Nelo Martínez VS Flora Ayala/Pablo Febles.

Una vez acabada la competición se procedió a la Entrega de Trofeos a los ganadores, entrega de talones a los Colegios CEIP Santa Rosa de Lima y CEO Andrés de Orozco de Arafo. Homenaje a leyendas deportivas: Toñi Cejas por su trayectoria en baloncesto y Rosendo González Luis por su compromiso con la Lucha Canaria.

Se puso colofón a esta nueva edición del Torneo Benéfico Salvador Lecuona con un almuerzo en el Hotel Escuela con todos los participantes. Se entregaron Trofeos a los ganadores de Torneo Individual, hubo unas palabras de una veterana del Torneo y sorteo de regalos entre participantes.

Un año más el Torneo constituyó un gran éxito de participación y organizativo, que además contó con la presencia del periodista de Televisión Española, Juan Carlos Rivero. Todos los sábados hubo un partido Por Amor al juego en el que participaron deportistas, profesionales y personalidades del mundo de la política, sanitario, periodistas, etc. El día 30 de Septiembre el partido Por Amor al Juego se disputó entre la Prensa y sus Amigos. El 7 de Octubre el partido Por Amor al Juego se programó entre jugadores de baloncesto del Naútico que ascendieron a Primera División. El 14 de Octubre el partido Por Amor al Juegos se realizó entre Peñas deportivas de baloncesto del CB Canarias y fútbol del CD Tenerife. El 21 de Octubre se dedicó al partido temático Por Amor al Juego a la Asociación Amate (Asociación de cáncer de mama de Tenerife) en el que participaron personal médico de oncología de ambos hospitales, capitaneados por Dr. Pablo Febles y Dr. Melitón Dávila.