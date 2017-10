El sector de la construcción acusa al Cabildo de gestión ineficaz con el Fdcan

El presidente de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción (FEPECO), Óscar Izquierdo, expuso ayer en La Palma “la cada vez más preocupante falta de gestión del Cabildo para savar adelante los proyectos del Fondo de Desarrollo de Canarias”. Sin ambages, detalla que “antes desde el Cabildo se justificaba la parálisis en la ejecución de proyectos por falta de financiación; ahora hay millones de euros para dinamizar la economía y se revela la mala gestión interna en el Cabildo”.

A la preocupación y las quejas de los alcaldes palmeros, se suma la voz de este potente federación de la contrucción, que en La Palma tiene su propia delegación con al frente, y un mensaje claro: “el grupo de Gobierno en el Cabildo debe ser capaz de removar los obstáculos que impiden la contratación para la redacción y la posterior licitación de proyectos”.

Advierten de que el Cabildo pretende “acomodarse” en una contratación por concurso” que favorece “la entrada de empresas de fuera de la Isla y que deja fuera a los empresarios que han seguido apostando por La Palma pese a todas las dificultades”.

Existen numerosas obras que podrían adjudicarse en el marco de un procedimiento negociado, lo que implicaría un mayor esfuerzo administrativo por parte del Cabildo, pero la garantía de que se favorece el empleo local y la supervivencia de empresas palmeras de la construcción que siguen aguantando para no provocar más despidos y el cierre de las entidades. Óscar Izquierdo pide al Cabildo que “tenga mayor conciencia para potenciar la contratación de empresas palmeras y evitar la destrucción de un mayor número de empleos y de iniciativa privada por parte de los residentes en la Isla”.

No más prorrogas

En palabras del presidente de la Federación de Entidades de la Construcción en la provincia, con delegación en La Palma y una alta representatividad, “el Cabildo palmero itenta que parte del prespuesto del Fdcan pueda prorrogarse, lo que para nosotros, que luchamos todos los días por sacar proyectos adelante y tenemos que demostrar un alto nivel de eficacia cada día, entendemos como un fracaso político y administrativo”.

Asegura Izquierdo que “La Palma y no puede seguir prorrogando por más tiempo las decisiones en materia de inversión, la dinamización de la economía y la generación de empleo, especialmente en un territorio que no puede seguir dependiendo exlcusivamente de la agricultura”. Los empresarios de la construcción, en La Palma, aseguran que “con esta paralización no habrá un porvenir mejor”.