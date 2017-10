Sí, soy del Barça; y seguiré siéndolo. Claro que sí. No son días para tirar la toalla, ni semanas para rendirse, ni meses para flaquear. Son días, semanas y meses para seguir en pie a pesar de las estupideces de los cobardes que gestionan el club. Ni un paso atrás. Retroceder ante la presión atmosférica que sacude a los culés (ante este ambiente irrespirable que nos zarandea en almuerzos, cumpleaños y cenas), dibuja un gol en propia puerta que no debemos regalar a los culpables de este desaguisado. Tampoco la ciclotimia que Josep Ramoneda achaca al conflicto catalán merece llevarse por delante lo mucho que a los culés nos une al Barça. No, no me da la gana. No pienso dejar de ser del Barcelona. No bajaré los brazos. No me dejaré arrastrar por una catalanofobia que está metiendo en fuera de juego -en una contradicción- a quienes la ejercen como muestra de españolidad. Porque, así no. Es al revés. Ahora que las urgencias de la oligarquía catalana y la interesada inacción de la otra parte contratante han arrojado a los catalanes ladera abajo, es ahora, justo ahora, cuando la españolidad debe expresarse tendiendo la mano a los catalanes; y no, como algunos, dándoles la espalda o rompiendo con ellos futbolística, comercial o emocionalmente. Si somos un montón de gente que ha compartido un montón de cosas (¿fue Montalbán quien así lo resumió?), y dando por bueno que sentirse de este país consista en eso, la españolidad está reñida con la catalanofobia, ésta contradice y niega a la otra, lo primero no casa con lo segundo. Como escribe Andreu Jaume en su Estado de excepción, espero que a los protagonistas de este engaño la vergüenza les sobreviva; también a estos directivos, a los que la imbecilidad no les permite comprender que el Barça, referencia global, no puede mostrarse al mundo como la triste viñeta de los localismos prehistóricos. Ni ellos ni las guardioladas van a conseguir que nos aburramos o tiremos la toalla. Sí, soy del Barça; y a pesar de políticos y directivos, seguiré siéndolo.