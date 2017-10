El sueño de Moha Ramos se prolonga a la Champions

El sueño del guardameta tinerfeño Moha Ramos no se detuvo el pasado sábado, una vez que concluyó el choque entre el Getafe y el Real Madrid, donde fue suplente de Kiko Casilla. El portero formado en la cantera de la UD Longuera Toscal, y con paso fugaz por la cadena de filiales del CD Tenerife, celebró por todo lo alto el 1-2 que logró Cristiano Ronaldo en el Coliseum Alfonso Pérez. La impresionante planta de Moha se entremezcló entre la piña de jugadores que se abrazaron al astro portugués.

No se acabó ahí el sueño del tinerfeño, ya que ayer fue citado por el entrenador francés Zinedine Zidane para que entrenara con el primer equipo. Moha Ramos juega habitualmente en el juvenil A del Real Madrid, que entrena el famoso exjugador José María Gutiérrez Guti.

Pese a la recuperación de Keylor Navas, que será esta noche de la partida ante el Tottenham en Champions League, el guardameta tinerfeño fue convocado como tercer portero, y verá el partido ante los ingleses desde el palco de jugadores descartados por el entrenador francés.

El orgullo de un padre

Si hay un padre feliz en estos últimos días es Manolo Ramos, el padre de Moha, quien saltó al primer plano mediático tras ocupar plaza en el banquillo del Real Madrid en Getafe.

“Su afición por el fútbol viene desde muy pequeño. Lo apunté en el Longuera porque en esos momentos vivíamos en Los Realejos. Desde pequeño quiso ser portero. También hubo un tiempo que, como de portero le marcaban muchos goles, decidió que quería ser delantero. Cuando fue a jugar con la selección alevín de Tenerife le dijo al seleccionador que quería jugar de delantero, cuando había sido convocado como portero”, recuerda el padre de Moha.

Manolo Ramos cuenta cómo se gestó el pase de su hijo al Real Madrid. “Recuerdo que estaba jugando el Torneo de Campeones de infantiles con el CD Tenerife en La Laguna, y vi a un señor que no paraba de sacar fotos a Moha. Le fui a preguntar por qué sacaba fotografías a mi hijo y se presentó como Sixto Alonso, ojeador del Real Madrid en Tenerife. Me comentó que llevaba meses siguiendo a Moha, y que iba a pasar informes al club blanco. Veinte días después, nos llamó para decirnos que estaba fichado por el Real Madrid. No hizo ninguna prueba para entrar, sino que lo hizo directamente al cadete B del Real Madrid”.

Moha Ramos juega habitualmente en el juvenil A que entrena Guti, aunque también ha sido convocado para el Real Madrid Castilla. “Lleva dos semanas entrenando con el primer equipo, por la lesión de Luca Zidane, tercer portero de la plantilla madridista. Ayer volvió a entrenar con el primer equipo, y veremos si es convocado para el partido de la Champions”, aseveró Manolo Ramos.

El padre recibe constantemente información por parte de su hijo de lo que han sido estos días de locura desde que lo convocó Zinedine Zidane para el partido ante el Getafe.

“Todavía no se lo cree. Compartir vestuario con todos esos grandes jugadores, como Cristiano Ronaldo, Benzema, Sergio Ramos, etc., está flipando. Lo han acogido muy bien, el trato es perfecto, y Marcelo es el compañero que más bromea con él. Está muy feliz”.

“Me voy a vivir a Madrid”

Se supone que no solo es Moha Ramos el que está viviendo su mejor momento desde que es jugador de fútbol. En Tenerife hay un padre, una familia, que está volcada con su hijo en el plano personal, y con los logros del joven guardameta en el club más grande y más laureado del mundo.

Al padre se le “cae la baba”: “Yo tampoco me lo creo -señaló Manolo Ramos-. Que con 17 años ya esté entrenando con la primera plantilla del Real Madrid, y entrando en las convocatorias, es algo increíble. Traslado mi residencia a Madrid a partir de la próxima semana. Moha me jubiló [risas]. Se está alojando en la residencia de Valdebebas, pero cuando ya este allí nos iremos a vivir a un piso”.

Alfonso Fernández, presidente del Longuera-Toscal: “En alguna ocasión jugó de delantero”

Una de las personas más felices por todo lo bueno que le está pasando a Moha Ramos es el presidente de la UD Longuera Toscal, Alfonso Fernández. “Empezó con nosotros desde muy pequeño, en la categoría de prebenjamines. Era un niño muy abierto, pero a la vez muy responsable. No solo era un buen portero, sino también un buen jugador de campo. En alguna ocasión jugó de delantero y marcó algún gol. Ya a esa edad se le veía que tenía madera para llegar lejos en el fútbol”, recuerda el mandamás del club realejero.

“Moha estuvo siete años en la cadena de la UD Longuera Toscal: dos años en prebenjamines, dos en benjamines y dos en alevines. Ya en edad infantil se fue al CD Tenerife, pero al poco tiempo le pedimos al representativo que no los cedieran para disputar la Preferente de infantiles. Al año siguiente retornó al CD Tenerife, donde estuvo un año más, para luego marcharse al Real Madrid en su primer año de cadete”, relató Fernández.

El presidente del Longuera reconoce que es toda una satisfacción para la familia del club de formación realejero lo que está pasando estos días con uno de los suyos. “Siempre es un orgullo que cualquier jugador que salga del club llegue hasta donde lo ha hecho Moha, pero sobre todo por ellos. Es una satisfacción grandísima que, en el segundo año de juvenil, ya sea convocado por el primer equipo”.

El Real Madrid lo inscribió el pasado viernes para la Liga de Campeones

Tras la lesión del tico Keylor Navas, ya recuperado pero que fue baja en Getafe, y la de Luca Zidane, que es el tercer portero del primer equipo, aunque juega con el Castilla, el club de Concha Espina reaccionó para evitar imprevistos. El pasado viernes tramitó a través de la Federación Española de Fútbol las fichas de los dos porteros de la cantera, Belman y el tinerfeño Moha Ramos, para que la Federación comunicara a la UEFA que ambos pasaban a formar parte de la Lista B de la Champions. Moha fue convocado, como tercer portero, para el partido que hoy el Real Madrid disputa en el Bernabéu ante el Tottenham, correspondiente a la tercera jornada de la Champions League.