Suso reconoce que le costará regresar al equipo

Suso ha cumplido con los partidos de sanción que le cayeron por menospreciar al colegiado que pitó el Tenerife-Granada. Ya está disponible para José Luis Martí, pero otra cosa es que vaya a regresar al once inicial, como el propio futbolista reconoció en la mañana de ayer. “Va a estar difícil entrar por la dinámica del equipo, porque estamos haciendo las cosas bien, así que esperaré mi oportunidad”, dijo, siendo consciente de su situación, el capitán.

El jugador aseguró haber aprendido la lección y señaló que “no volverá a pasar”. “Ya dije que me equivoqué en su momento. No le he dado muchas vueltas, solo supe que me equivoqué y ya han pasado cinco semanas, por lo que no vale de nada estar cinco semanas dándole la vuelta a lo mismo”, explicó el canterano.

Reconoció que este mes y una semana parado se le ha hecho largo, ya que “nunca había tenido una sanción tan grande, pero ya estoy libre”, exclamó.

No le ha quedado otra que ver los toros desde la barrera. “Al equipo lo he visto muy bien. Está en play-off, pero esto es muy largo. Llevamos pocas jornadas, estamos bien, sobre todo en casa. Fuera nos está costando algo más”, reconoció.