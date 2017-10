“Tenerife podría acoger de nuevo la Final Four; sería un serio candidato”

– ¿Qué podemos esperar de esta edición de la Basketball Champions League?

“Nos hemos establecido como una competición de alto nivel, con partidos muy excitantes, volviendo al formato original de 32 clubes ya que lo del año pasado, el número de equipos, fue algo excepcional. Creo que ahora somos más compactos y competitivos, todos los clubes se van a divertir, pero van a tener que demostrar su calidad. Eso en términos deportivos, si nos referimos a la organización, mejoraremos los servicios que les vamos a ofrecer a los aficionados, a los medios y a los propios clubes. Además, queremos potenciar la cantera, con aquellos jugadores surgidos en los propios clubes para que puedan crecer y continuar con sus exitosas carreras”.

– ¿Cree que el nivel deportivo es mayor esta temporada??

“Pienso que el nivel general de la competición es muy alto, como lo es el de los equipos participantes. Obviamente, empezando por el Iberostar Tenerife, actual campeón y quinto clasificado de la Liga Endesa, pero tenemos también al campeón de Italia (Venecia), al de Eslovenia (Olimpia), cuya selección es campeona de Europa, tenemos a los segundos clasificados de Alemania y Turquía… Contamos con muchos equipos de alto nivel repartidos en cuatro grupos de ocho, lo que hará que la Champions sea muy competitiva. Desde mañana (por hoy) que empieza, hasta el último partido de la fase de grupos, en febrero, será siempre muy espectacular”.

– ¿Es tan buena como parece la relación entre la Champions y el Iberostar Tenerife?

“Es aún mejor de lo que parece (risas). La colaboración es extremadamente buena, tenemos una excelente colaboración con todos y esto fue reforzado cuando organizamos juntos la Final Four en la Isla. Tuvimos la oportunidad de volver a vivir esa experiencia cuando acudimos a la final de la Copa Intercontinental con una nueva victoria para Tenerife. Para nosotros es muy importante tener esa colaboración tan estrecha, especialmente con Félix Hernández, su presidente”.

– ¿Es posible que la Final Four vuelva a celebrarse en Tenerife?

“Si el Iberostar Tenerife llegara de nuevo a ella sería un serio candidato a organizarla, porque fue un gran éxito el año pasado. Como sabrá, la Final Four se celebra en la ciudad de uno de los cuatro clasificados, así que primero tenemos que ver quiénes llegan para tomar una decisión”.

– ¿Qué fue lo que más le sorprendió cuando vino a la Isla?

“Que llovió en abril (risas). Creo que el entusiasmo de los aficionados y el ambiente de baloncesto que hay en la Isla. Nos acogieron de manera muy cálida, algo que también reconoció la FIBA. Por todo ello Tenerife fue recompensando con la celebración del próximo Mundial femenino. Esta pasión, este interés, este entusiasmo se mostró por parte de los tinerfeños y de las autoridades políticas. Eso fue muy valorado”.

– ¿Cómo imagina la Champions en un futuro próximo?

“Esperamos que en unos años habrá crecido tanto que más campeones, y otros equipos clasificados en la zona alta de sus respectivas ligas, estarán presentes. En este torneo se clasifican los equipos según hayan acabado sus competiciones domésticas y creo que eso es algo que se debe de promocionar, porque es nuestra filosofía como torneo. Muchos jugadores que han participado en Champions League han crecido, se han desarrollado y han acabado en la NBA o la Euroliga. Vamos a seguir trabajando en esa línea”.

– ¿Cómo cree que acabará el conflicto entre FIBA y Euroliga?

“Yo no lo llamaría conflicto, sino que tenemos filosofías diferentes. Creo que la principal diferencias es esa: las respectivas filosofías. Nosotros lo abordamos desde una competición deportiva en el sentido de que tienen que hacerlo bien en sus ligas para luego participar en la Champions, porque es un torneo apoyado por la FIBA y las ligas de cada país. Euroliga es una empresa que no mira tanto los resultados deportivos y que no presta mucha atención a la liga de cada país ni a las selecciones nacionales, porque su foco está en los clubes que la forman. Pese a las diferencias, todo lo que llevan a cabo ambas instituciones es por el bien del baloncesto, para hacer crecer el deporte. Que no tengamos el mismo punto de partida no quiere decir que no podamos llegar a entendernos”.