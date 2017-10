“Es como en tiempos de la guerra, nunca antes vi tanta necesidad”

Primero el Cola-Cao, después, el arroz, los potitos de bebés, la leche… Uno a uno se van descargando los cinco camiones que, desde primera hora de la mañana, están dejando en la Asociación de García Escámez de Santa Cruz, los más de 30.000 kilos de comida procedentes del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) que se financian con dinero de la UE. Es la segunda entrega del año y como reconoce África Fuentes, la presidenta de esta ONG, “a pesar de lo que pueda parecer, se nos acaba en nada”. Mientras África atiende a DIARIO DE AVISOS, el primer camión está siendo descargado por los más de 25 voluntarios que forman una cadena humana que mete en el local de la asociación todos los alimentos. El arroz y los potitos, en la planta de arriba, la leche en la de abajo. Así se van organizando los voluntarios. Cuando se le pregunta a África si hay más o menos gente que necesita alimentos que otros años, su respuesta resulta descorazonadora: “Qué va. Cada vez viene más gente. Cuando dicen que Tenerife va bien, la verdad es que no se para quién”.

El símil que pone la presidenta es bastante clarificador: “Es como en tiempos de la guerra, nunca antes había visto tanta necesidad”. Lo dice alguien que va camino de cumplir 81 años y que sigue fiel a una promesa hecha hace muchos años: “Pasé muchas necesidades de chica y prometí que, mientras yo pudiera, nadie que conozca va a pasar hambre”. Y eso es lo que África Fuentes lleva haciendo desde hace ya más de 20 años, levantándose a las seis de la mañana para ir a la dársena a buscar pescado fresco o al Mercatenerife para que le den frutas y verduras. “Yo pido, y si no me dan, vuelvo otro día y así hasta que me den”. “Tengo mucha cara”, dice sonriendo.

Esta filosofía es la que ha llevado a su asociación a atender a 900 usuarios, “esos son los que vienen con papeles, los que manda Asuntos Sociales”, aclara, para luego confesar que son más de 3.000 si se tiene en cuenta a las personas sin hogar, a los que de noche se aparecen en la puerta pidiendo leche para los niños porque ya no les queda o los que, además de comida, necesitan un abrigo o hasta una cuna. “Aquí hacemos la entrega los viernes y tendrías qué ver la cantidad de gente que viene, todos con una historia a cuestas”, dice África. Reconoce esta mujer, a los que los Reyes le entregaron la Medalla al Mérito Civil, que los perfiles son muy distintos. “Los hay mayores, jóvenes, sin trabajo o con trabajos míseros de cuatro horas, unos que lo han tenido todo y ahora les da vergüenza venir y otros que nunca han tenido nada y no les queda más remedio que acudir a nosotros”. Tampoco mira la procedencia de las necesidades. “Esta semana me llamó un señor de Tacoronte que no tenía con que abrigarse, solo dos perros le daban calor, y para allá que le mandé mantas”, explica resignada.

También señala que el reparto de los Fega está muy controlado y que en su asociación se cumple a rajatabla con el reparto de esos fondos. Los otros, los que recoge cada mañana, los camiones que le llegan con yogures o las donaciones de particulares, los reparte a medida que las familias los van necesitando.

África es, sin duda, el alma de un asociación en la que todo gira en torno a esta mujer de hierro, como la llaman algunos.

“Se acercan las Navidades y lo que necesitamos son juguetes”

Cuando se le pregunta a África que necesita la asociación responde: “productos frescos pero también juguetes. Se acerca la Navidad y tener juguetes para los más pequeños también es importante”, concluye.