Timmermans (CE): “Que los independentistas empiecen por cambiar la Constitución”

El vicepresidente primero de la Comisión Europea y responsable de Estado de derecho, Frans Timmermans, ha advertido este viernes a quienes conducen el desafío independentista en Cataluña de que cualquier proceso debe respetar la ley y, por tanto, si quieren cambios deben “empezar por la Constitución”.

“Para mí está claro: Si se quiere cambiar el orden constitucional de un país, entonces se debe empezar por la Constitución”, ha asegurado Timmermans, en un debate con ciudadanos celebrado en Siracusa (Sicilia).

“Si no te gusta la ley tienes derecho a querer cambiar la ley, tienes derecho a contestar la ley, pero no tienes el derecho a ignorar la ley. No es posible”, ha añadido.

El vicepresidente comunitario ha recordado lo dicho por Bruselas en las últimas semanas, incluido el pleno respeto al orden constitucional español y la llamada al diálogo “entre todos los españoles”, así como la censura al uso de la violencia.

“La violencia no da soluciones y debemos encontrar un diálogo entre todos los españoles, para encontrar un futuro común de todos los españoles”, ha expresado, para recalcar después que todo ello ha de tener lugar dentro del Estado de derecho.

“Si no tenemos esto en Europa (el Estado de derecho), no tenemos nada”, ha zanjado.