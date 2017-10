Toyota Canarias apoya el reto de Gema Hassen-Bey

Toyota Canarias se unió al proyecto Ascenso Teide 3K-Cumbre Bey Kilimanjaro Challenge que realizará la deportista paralímpica Gema Hassen-Bey del 31 de octubre al 12 de noviembre en el que intentará culminar los 3.718 metros de la cima tinerfeña en su preparación para coronar el Kilimanjaro.

La iniciativa fue presentada recientemente por el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso; los consejeros de Medio Ambiente, Turismo y Deportes, José Antonio Valbuena, Alberto Bernabé y Cristo Pérez, respectivamente; el alcalde de La Orotava, Francisco Linares; y la deportista Gema Hassen-Bey, que estuvo acompañada por parte de su equipo.

La atleta, ganadora de cuatro medallas en los Juegos Paralímpicos, aseguró que “lo importante no es el resultado, sino el camino. He vivido toda mi vida los valores del deporte, soy una luchadora y no voy a parar hasta llegar a la cima. Quiero ser la primera mujer en subir en silla de ruedas al Teide, pero espero que no sea la última. Y eso lo voy a lograr con la ayuda de todos”.

Sobre las dificultades de subir al Teide, la deportista explicó que “no estamos hablando de personas con discapacidad sino con capacidades diferentes. Seguro que habrá momentos difíciles, pero los superaré con la ayuda de todo el equipo”.

Para la consecución de este proyecto promovido por la asociación Bey proAction, se ha diseñado una bicicleta especial como prototipo para este tipo de expediciones, una handbyke de montaña que ayude a abrir la modalidad deportiva de MTB inclusiva y facilitar el desplazamiento y disfrute de la naturaleza para personas con discapacidad.

Toyota Canarias colabora en esta iniciativa mediante la cesión de dos vehículos para la logística del mismo, un RAV4 Híbrido y una Proace que ayudarán al equipo de la deportista en este proyecto de subida al Teide.

Gema Hassen-Bey

La deportista paralímpica Gema Hassen-Bey que consiguió la primera medalla de esgrima para nuestro país en los Juegos de Barcelona 92, participante en cinco Juegos consecutivos y portadora de la antorcha de los Juegos de Atenas 2004, se prepara ahora para ser la primera mujer en silla de ruedas en alcanzar la cima del Kilimanjaro, a 5.985m, el techo de África.

La primera montaña que Gema conquistó fue el Monte Abantos 1K (1.753m) el pasado mes de junio, cuyo recorrido llevo a la atleta 12 horas superando la prueba de la resistencia y posteriormente realizó el Camino de Santiago acompañada por 200 personas con movilidad reducida, con el objetivo de promover rutas accesibles en Galicia para todo tipo de personas.

El 17 de octubre conquistó los más de 2.000 metros de la Bola del Mundo 2K, (2.265m) venciendo un desnivel de 400 metros impulsando su handbike de montaña solamente con sus brazos y enfrentándose a rampas de 20 por ciento de desnivel. El siguiente propósito es alcanzar la cima Teide 3K (3.718m) para después llegar a los 5.895m de altura del Monte Kilimanjaro.