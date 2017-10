“Hay que trabajar a largo plazo y no poner parches para el próximo Informe PISA”

El inicio del presente curso escolar supone un paso hacia adelante, ya que es el primero en el que se ponen en marcha todos los planes formativos de la Ley Canaria de Educación. Así lo recalca la consejera de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, Soledad Monzón. No obstante, la nacionalista reconoce que aún el sistema tiene muchas necesidades, en ámbitos como la plantilla o las instalaciones.

-¿Qué nos depara este nuevo curso? ¿Podemos encontrar algún plus en comparación con otros?

“Este curso podemos decir que implantamos la Ley Canaria de Educación, que contiene el desarrollo de ocho planes que tenían que haber estado ya, pero a lo que le hemos dado un plazo de tres años desde que llegamos a la Consejería. Uno de ellos es el Plan de Impulso a las Lenguas Extranjeras (PILE), que se lleva desarrollando en más de 400 centros y este año arranca en el alumnado de tres años, en 14 colegios. Al mismo tiempo, este proyecto requiere formación del profesorado. Para ello hemos puesto en marcha un paquete de acciones, que incluye estancias en el extranjero, formación a distancia en la Escuela Oficial de Idiomas o cursos específicos. También tenemos el Plan de Atención a la Diversidad, con el que incrementamos profesionales y equipos para el alumnado con necesidades especiales. Un Plan de Modernización Tecnológica, en el que hay varios frentes. Uno de ellos es un proyecto piloto que se inicia en 38 centros para sustituir los libros de texto, a lo que se suma la implantación de la banda ancha, que esperemos esté en 2019 en todos los colegios y la renovación de 10.500 ordenadores. Otra iniciativa novedosa es el Programa Tránsito, para el paso del alumnado de sexto de Primaria a Secundaria, y el Plan de Igualdad”.

-¿Todo ello hará que este curso dé un paso adelante en calidad?

“Esperemos que sí porque mejoran los recursos. También hay más profesores y menos alumnos y eso se nota en el día a día de las aulas. La formación del profesorado y las nuevas dotaciones también van a contribuir. Todo esto va a mejorar la calidad, pero es cierto que sigue habiendo muchas necesidades en nuestro sistema educativo para poder llegar al objetivo que queremos”.

– En los últimos años se ha apostado por la formación en inglés. ¿Cuándo podremos hablar de escolares bilingües?

“Que el profesorado se forme, que se impartan asignaturas en inglés y que se aprenda este idioma desde el primer año de colegio hará que sea una realidad que podamos hablar de bilingüismo. En 2035 estará implantado este modelo en todos los centros escolares públicos de Canarias y en todos los niveles”.

-¿En estos momentos cuántos alumnos se benefician de la gratuidad de libros de texto?

“La gratuidad de libros es una medida paralela a la digitalización de contenidos. Mientras no consigamos ese objetivos hemos implantado esa gratuidad de libros y material. El año pasado empezamos con el alumnado de cuota cero, que son las familias con rentas inferiores a 6.000 euros y más dificultades. Este curso se incorporan los de cuota C, que es el mismo nivel de renta, pero sin informe social. Y el próximo curso se suman los de cuota B (renta de 15.900 euros). Eso sí, siempre ligado al préstamo de los libros. No tenemos los datos de este año, porque falta incluir solicitudes de algunos centros y estamos en periodo de reclamaciones. Pero el año pasado se benefició a 40.000 alumnos y este curso, entendemos, que se llegará hasta los 50.000 o 60.000 alumnos”.

-Los datos del Informe PISA no fueron muy satisfactorios para Canarias. ¿Se está haciendo algo para mejorar la situación en próximos estudios?

“El Informe PISA se hace sobre el alumnado de 15 años, mientras que las medidas que queremos poner en marcha son con carácter general. Creemos que tenemos que poner las soluciones en los primeros años y no resolver un problema puntual para un informe puntual. No se pueden resolver los problemas del próximo informe haciendo hincapié en el alumnado que va a contestar a ese estudio, sino poner la solución en el inicio. Ahí es donde estamos implantando las medidas. Entiendo que en los resultados del próximo PISA seguiremos estando en la misma tendencia de crecimiento. Que seamos los que más hemos evolucionado indica que la comunidad educativa está haciendo que mejoren los resultados. Tenemos que hacer un trabajo a largo plazo y no poner un parche para que el próximo informe sea mejor”.

-¿Las evaluaciones que realiza la Consejería han hecho una fotografía distinta a la que revela PISA?

“Las evaluaciones que hacemos dan una foto más detallada que el PISA, que es de una muestra y un alumnado concreto, de 15 años. La nuestra es más general, tiene más detalles, es un diagnóstico”.

-¿Revelan muchas diferencias entre islas?

“Por islas no, pero por zonas sí. Por el nivel socioeconómico y cultural de la familias, los recursos, la tecnología, clases de refuerzo, el nivel de formación de los padres… Eso influye individualmente. Por eso hay que poner los recursos allí donde más se necesitan”.

-Según los análisis de la Consejería, las necesidades en materia de infraestructura se cifran en 500 millones de euros. ¿Cuales son las más acuciantes? ¿Hay diferencias entre territorios?

“Hay diferencias porque hay zonas en las que crece el alumnado, como los sures de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura. Ahí se requiere centros nuevos o ampliaciones. También es necesario mejoras en la planta que está obsoleta o la eliminación de barracones. Asimismo hay centros que tienen amianto, ahí hay otra partida importate, como para los techados de las canchas. Hay muchas necesidades de infraestructuras. Este plan es ambicioso y no podremos ejecutarlo en menos de diez años. Para ello hay que recuperar el presupuesto de antes”.

-¿Se ha calculado también el personal que se necesita?

“Hoy en día las aulas tienen una diversidad muy grande y todo el personal que se ponga, profesorado, auxiliares o administrativos, es bienvenido. Estamos lejos de cumplir los objetivos, aunque hemos mejorado mucho. El descenso de alumnos no significa tener menos profesorado, todo lo contrario, hay 400 más, pero seguimos teniendo muchas necesidades de plantilla. Cuando empezaron los ajustes hubo un recorte de 500 docentes”.

-En principio, en 2018 habrá oposiciones. ¿Cuáles son las especialidades que se convocarán y cuántas plazas?

“En 2017 iba a haber oposiciones de Primaria, pero no se pudieron celebrar porque no hubo presupuestos estatales hasta junio y el real decreto que estableció la tasa de reposición salió muy tarde. No pudimos convocarla como queríamos. El año que viene, la intención es celebrar las de Secundaria. Ahora empezamos a negociar con los sindicatos. También hace falta que el Ministerio confirme que la tasa de reposición no va a tener límite, para establecer qué especialidades van a entrar en las oposiciones de Secundaria. También, en próximas semanas se prevé aprobar la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2017, la de Primaria, pero con la idea de que se celebre en 2019”.

-¿Y las del Conservatorio?

“Se va a aprobar este año la oferta junto con las de Primaria y trabajaremos con el profesorado del Conservatorio para ver si se pueden convocar en 2019”.

-¿Qué porcentaje de formación hay de contenidos canarios?

“Para introducir estos contenidos se han revisado y adaptado los currículums. La idea es recuperar en cada isla las tradiciones y la cultura, que haga que el alumnado conozca su tierra, historia y patrimonio”.

– ¿Se tiene ya una estimación del crecimiento del presupuesto de la Consejería el próximo año?

“El crecimiento depende mucho de los presupuestos del Estado. Espero que, como mínimo, podamos mantener el aumento que tuvimos con la ley de crédito extraordinario. En 2018 tenemos el compromiso de empezar a pagar los sexenios a los docentes, que son 20 millones de euros. Ya de entrada, ese incremento lo necesitamos”.

¿Considera que las universidades públicas de las Islas se han adaptado bien a las necesidades que el mercado demanda?

“Creo que las universidades públicas han realizado un avance muy importante. Siempre faltan mejoras, pero están en el camino. Están trabajando muy intensamente en mejorar la posición que ocupan en los rankings, que es lo que muchas veces las sitúa en una situación mejor o peor. Pienso que se están adaptando y creo que lo veremos más pronto que tarde”.