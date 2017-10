Ultraderechistas agreden a manifestantes independentistas en Valencia

Centenares de personas han acorralado la marcha prevista para este lunes que recorre el centro de Valencia convocada, como cada año, por la Comisión 9 d’Octubre bajo el lema ‘Sí al valenciano’.

La manifestación, que ha comenzado con retraso, iniciaba su recorrido desde la concurrida plaza de San Agustín. Sin embargo, los asistentes han tenido graves problemas para continuar con el trayecto debido a los momentos de tensión vividos entre los participantes y aquellos ultraderechistas que han increpado la protesta con banderas españolas al hombro.

Tal fue la crispación entre ambas partes que la policía tuvo que intervenir, evitando el enfrentamiento. Desgraciadamente, diversas imágenes compartidas en las redes sociales muestran preocupantes agresiones entre los diferentes bandos.

ME ACABA DE AGREDIR UNA ULTRADERECHISTA. Me ha tirado un te caliente en la cara. Está todo en este vídeo. Otros me han amenazado de muerte. pic.twitter.com/7e7erLmx49

— Miquel Ramos (@Miquel_R) 9 de octubre de 2017