Ni una sola escritura pública de los terrenos de la Fuente Santa

“El Cabildo palmero no ha podido ver y desconoce si existe algún título de propiedad de los que aseguran ser propietarios de los terrenos de la Fuente Santa“. De este modo ha clarificado la institución, a través de su consejero de Planificación, Gonzalo Pascual, la compleja situación que se da en torno a los terrenos que rodean la emblemática Fuente Santa y cuya adquisición resulta imprescindible para ejecutar el balneario.

Eso sí, la institución y el grupo de Gobierno no ponen en duda que los que dicen ser propietarios (unas 73 personas identificadas), lo sean, pero clarifica con rotundidad que “una administración pública necesita tener delante un título de propiedad, una escritura pública para poder hacer una compra”.

Ese objetivo no podrá alcanzarse, dado que el coste de escriturar los miles de metros cuadrados de terreno afectados supondría sería similar al que los propietarios recibirían de las arcas insulares por la posterior venta. Tanto es así que muchos de los dueños de estas parcelas, estudian ya la oferta de “expropiación pactada” de la que este periódico informó semanas atrás.

Explican desde el Cabildo que “se da la circunstancia de que de una misma parcela parece que hay muchos propietarios, por lo que es complejo incluso determinar a quién dirigirse o que interlocutor único vamos a tener en ese proceso”.Y es que, tal y como explica Gonzalo Pascual, “hay 73 propietarios que sepamos a día de hoy, pero pueden aparecer más porque hay muchas más parcelas”.

El Cabildo solo comprará los 15.000 metros necesarios para la ejecución del balneario en el entorno de la emblemática Fuente Santa, pero no contempla la posibilidad, tal y como había solicitado el portavoz de un grupo de estos propietarios, de llegar a un acuerdo para la venta de una superficie que ocupa, en una amplia franja del litoral de Fuencaliente.

“El camino por el que ha optado el Cabildo, beneficiosa tanto para los que propietarios que quieren vender como para la administración insular, que quiere comprar para ejecutar un proyecto de interés insular, es optar por la expropiación, que entendemos que en las circunstancias actuales es el más ágil porque al final el dinero que abonemos va a ser el mismo”.

De no existir acuerdo con los propietarios para la expropiación, el Cabildo palmero está dispuesto a mantener esa decisión argumentando que “hay que velar por el interés general” y en tal sentido “esos suelos son imprescindibles para ejecutar un equipamiento general público como es el balneario de la Fuente Santa”. El proceso de expropiación, aunque no se llegara a un acuerdo con los que dicen ser propietarios, no dilataría la ejecución del proyecto del balneario proyectado para la Fuente Santa, dado que el tiempo para iniciar el cerrar ese procedimiento estaría “entre los seis meses y un año”, aseguró Gonzalo Pascual.