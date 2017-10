El vicepresidente Oriol Junqueras conocía que la independencia era inviable

El vicepresidente Oriol Junqueras sabía que la independencia era inviable. Así lo revelan las conversaciones telefónicas intervenidas en el Juzgado de Instrucción Número 13, como la que mantuvo Josep Lluís Salvadó, secretario de Hisenda, con un asesor de la Generalitat, según una información publicada ayer por La Vanguardia. En la causa figuran varias conversaciones telefónicas intervenidas a Josep Lluís Salvadó, detenido el pasado 20 de septiembre durante la operación de la Guardia Civil ordenada por el Juzgado de Instrucción 13, que investiga el referéndum del 1-O y la creación de estructuras de Estado, como la Hacienda propia.

El 30 de agosto, Salvadó llamó a Raúl Murcia, que es asesor de la Generalitat en materia de difusión institucional, y le explicó que estaba en Sant Viçens dels Horts con Junqueras. Le dice: “En octubre no hay capacidad, ni tenemos control de aduanas, ni un banco. La cosa no pinta, está muy verde, eso cualquiera que tiene dos dedos de cerebro lo sabe. Ahora bien, a mí me da pánico que si transmitimos las cosas como son en realidad (…) estos no lo acaben autorizando para decir que Junqueras no ha preparado al país para que el 2 de octubre declaremos la independencia”.

Salvadó dice a su interlocutor que el president les envía a Elsa (Elsa Artadi, directora general de Coordinació Interdepartamental) y agrega que “podemos torearla un rato, pero si le decimos la verdad estamos muertos. (…) Si le decimos la realidad acabarán diciendo que el departament d’Economia no hace el trabajo y por tanto la culpa es de Junqueras”.