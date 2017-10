Vitolo: “En ningún momento toco al rival y el resultado lo marca un error arbitral”

Los errores arbitrales siempre han existido en el fútbol y existirán. El domingo pasado el CD Tenerife sufrió uno y lo pagó caro en el marcador. Así lo cree Vitolo, protagonista de la jugada en la que Fede Vico transformó el penalti que le costó los tres puntos al cuadro blanquiazul. “En ningún momento toco al contrario y el resultado lo marca un error arbitral”, afirmó. Así protestó el capitán por la acción que señaló el trencilla madrileño Moreno Aragón, debutante en la categoría.

El de Valleseco aseguró con rotundidad que “no era penalti. Me tiré con seguridad porque sabía que iba a tocar el balón”, afirmó, pero reconoció que los errores arbitrales “existen en el fútbol y esta vez ha sido en contra nuestra”.

Pero esto no es lo único que molesta al mediocentro. Vitolo realizó un ejercicio de autocrítica al reconocer que “en la primera parte tuvimos ocasiones para irnos por delante. Dominamos el juego y tuvimos ocasiones que no materializamos. Luego nos pitaron un penalti que no es y entramos en un estado de ansiedad por las ganas de empatar rápido, y ahí pecamos”.

Insistió el tinerfeño en que “tuvimos ocasiones bastante claras. Una de Malbasic en un mano a mano, yo no recuerdo ninguna así del Lugo. El pase atrás de Casadesús a Montañés, otra de Longo o la última de Bryan. Nos vamos con la sensación de que tenemos que mejorar de cara a portería”, aseveró.

Para Vitolo, el Lugo no fue superior al Tenerife, por lo que “nos vamos con la sensación de que pudimos haber puntuado”.

A pesar de todo esto, el Tenerife no mostró la cara que tuvo en Valladolid o en Córdoba. Quizás por esto aseguró que “la derrota no lastra al equipo”, al tiempo que insistió en que el equipo está preparado para superar este tipo de tropiezos. “Esos puntos no se pueden recuperar, pero estamos firmes mentalmente, con mucha confianza. El fútbol te da revanchas, ahora tenemos una en casa. Tenemos ganas de entablar varias victorias seguidas, hay equipo para ello. Siguiendo esta línea las vamos a conseguir, somos un grupo tan fuerte que ninguna derrota nos hará cambiar la idea”, abundó.

Esa revancha de la que habla Vitolo puede llegar el próximo sábado, día en el que el Tenerife regresa al Heliodoro para medirse al Nástic de Tarragona de Omar Perdomo, jugador cedido por el club tinerfeño al catalán. “Va a ser otro partido de los complicados de Segunda. Son muy verticales, siempre digo que si estamos en nuestra línea de trabajo y a un nivel alto, el Tenerife tendrá muchas opciones de llevarse cada partido”, dijo al respecto el veterano futbolista.