El voto como excusa para la imagen

Para el llamado Procés catalán, el voto es lo de menos. No importaron los votos que conformaron la composición actual del Parlament, cuya representatividad ignoraron sin rubor en los tristes días 7 y 8 del septiembre recién finalizado, aquel tejerazo sin tiros. Tampoco contaron entonces los votos que aprobaron el Estatut de Catalunya o la propia Constitución española. Igualmente, los de ayer no tienen la menor importancia para el Procés, salvo en lo útiles que resultan como excusa. No valen más que las urnas de plástico donde se depositaron sin el menor tipo de control, mas servirán como excusa para parte de los impulsores de este reto secesionista a la hora de proclamar la declaración de independencia. Y, desde luego, servirán a todos ellos para reafirmarse su postura, tanto en la propia Cataluña como en el resto de España. Pero, sobre todo, en el exterior, donde la imagen de las cargas policiales en las puertas de los colegios son la mejor propaganda posible para quienes propagan las consignas conocidas, resumidas en dos conceptos: España es opresora y roba, por un lado, y una Cataluña libre es lo más cercano al paraíso en la Tierra, por otro. Así entendido, el 1-O es un éxito para el Procés, que ahora se enfrentará a un reto mucho más complicado: la inevitable fractura que, tarde o temprano, enfrentará a organizaciones tan dispares como la CUP, el PdCat y la que mejor pronóstico tiene, que es la Ezquerra Republicana. Por otra parte, el 1-O se antoja igualmente un fracaso político de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, delegada plenipotenciaria para el problema catalán. Un regalo envenenado que libra a Mariano Rajoy de una seria rival a la hora de repetir como candidato del PP para seguir al frente del Gobierno. Seguramente, no era su intención, pero lo que pasa conviene…