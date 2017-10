Vuelos desde cinco euros: la nueva oferta ‘loca’ de Ryanair

La compañía de bajo coste Ryanair, que opera en ambos aeropuertos de la isla de Tenerife, ha lanzado este miércoles una suculenta oferta de billetes desde cinco euros por trayecto. Entre los destinos que ofrece en su página web -ciudades europeas, la gran mayoría-, destacan las conexiones directas con las grandes urbes españolas: Barcelona, Madrid o Valencia, entre otras.

Sin embargo, las condiciones de compra de la aerolínea irlandesa son bastante específicas, como viene siendo habitual. Los tiques se deben adquirir antes de las 23.59 horas de mañana, día 26, y el viaje deberá realizarse entre el 7 de noviembre y el 14 de diciembre de este mismo año; volando además, los martes y miércoles. Aunque precisamente, el puente de la Constitución coincide con este último requisito.

Política de equipaje

Asimismo, Ryanair confirmaba ayer que retrasará hasta el próximo 15 de enero la puesta en marcha de su nueva política de equipajes para dar “más tiempo” a sus clientes para acostumbrarse a los cambios, “especialmente durante la temporada alta de Navidad”.

A cambio de reducir la cantidad de maletas a bordo, la aerolínea aplica una rebaja en el precio de las maletas que factura, bajándolo de 35 a 25 euros, para animar así a que los clientes facturen sus maletas y reducir la cantidad de maletas a bordo. Además, el peso permitido para el equipaje facturado se incrementó de 15 a 20 kilogramos.

La medida tenía prevista su entrada en vigor el próximo 1 de noviembre, pero la compañía ha decidido ahora retrasar su puesta en marcha hasta el 15 de enero.

A partir de este día, solo los pasajeros con embarque prioritario (incluyendo las tarifas Plus, Flexi Plus y Family Plus) podrán subir dos bultos a la cabina del avión.