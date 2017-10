El ‘youtuber’ Wismichu se lía a botellazos por el referéndum independentista

Tras la jornada del 1-O el ambiente está muy caliente. Acusaciones cruzadas entre Guardias Civiles, Policía Nacional y Mossos, denuncias por supuestas agresiones sexuales y violencia desmedida, imputaciones de cargos públicos catalanes por jueces y fiscales,… Tanta ha sido la tensión, que era difícil que personajes con reconocimiento o exposición mediática fueran a permanecer ajenos, tal como ha sucedido con Wismichu, aquel youtuber que llegó a denunciado a la Fiscalía de menores por su actuación en Tenerife.

Ismael Prego, que así se llama youtuber, se encontraba en el piso de unos muchachos a los que acababa de conocer y, como no podía ser de otra forma, acabó la conversación derivando en la independencia de Cataluña y tras una intensa discusión Prego propinó un botellazo a uno de los chicos.

La riña saltó a Twitter a través de una de los testigos: “Cogió una botella de cristal y se la reventó en la cabeza a mi amigo”, escribió la joven, quien en otro tuit adjuntó el parte de lesiones de urgencias de su amigo.

El agredido no ha hecho declaración alguna al respecto, pero Wismichu, tras hacerse público el hecho, ha colgado un nuevo vídeo para dar su versión de lo sucedido.

SE SIENTE FATAL

Prego asegura que el agredido, contrario a la celebración del referéndum, llegó a decir cosas como “esto con Franco no pasaba”, por lo que tratando de rebatirlo, la cosa se fue acalorando hasta que este llegó a zarandearlo para echarlo de la casa, por lo que a él, asustado por el nivel de violencia que había visto esos días, no se le “ocurrió otra cosa que darle con lo que tenía a mano, que era una botella”, explica Wismichu en el vídeo.

El youtuber ha querido zanjar la polémica desatada en las redes sociales tras salir a la luz el asunto, reconociendo que está arrepentido y asegurando que la violencia nunca es la solución. “Ha sido en defensa propia, por miedo. Lo que hice no está bien y me siento fatal. No quiero justificar lo que he hecho, simplemente no soy así“, ha concluido Prego.