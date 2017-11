Cinco pacientes con altas sospechas de cáncer siguen esperando por el escáner

El escáner del Hospital General de La Palma sigue averiado, mientras los dispositivos de las clínicas concertadas con el Servicio Canario de Salud en la Isla, en Santa Cruz de La Palma y Los Llanos de Aridane, cuentan con un sistema similar, no tienen resolución suficiente para detectar tumores en la zona del tórax.

Los pacientes afectados se impacientan y los facultativos no dan crédito a las explicaciones “oficiales” pero “carentes de rigor” de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, que restó importancia a la situación y al retraso del arreglo de la avería que sufre el TAC, aseverando que los casos urgentes han sido derivados a alguna de las dos clínicas concertadas con las que el Servicio Canario de Salud trabaja en La Palma.

La rotura del escáner del Hospital General de La Palma, averiado desde hace ya ocho días y por el que esperan varios pacientes para verificar las sospechas de un cáncer de pulmón y comenzar las pautas de tratamiento, sigue vigente mientras fuentes sanitarias de toda solvencia desmienten la versión política del departamento regional de Sanidad y del Área de Salud.

La derivación a los centros concertados de La Palma, aseguran, no puede suplir al escáner averiado, dado que los dispositivos con los que cuentan los centros privados a los que alude el Servicio Canario de Salud, solo podrían realizar bien resonancias magnéticas, o una Tomografía Axial Computerizada de baja resolución, apta solo para detectar tumores en zonas blandas como el abdomen o el cerebro, pero no en el tórax.

Frente al argumento de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, así como desde el Área de Salud de La Palma, uno de los pacientes afectados por esta situción explicó que “no tenemos garantías, por tercermundista que parezca, de que eso solucionara nuestra situación, además de que nos conocemos todos y nadie quiere verse perjudicado en el futuro ni que le recriminen hacer esto público”.

A esa consideración, se suma la de otro paciente que, frente a la imposibilidad de que el escáner de tórax le fuese realizado en la Isla “tuve que pagar billetes de avión de ida y vuelta a Tenerife por mi cuenta para ir a una clínica privada. A eso se suma lo que tuve que pagar, otros 160 euros, por que me hicieran el TAC que no se me puede hacer en La Palma”. Recuerda este paciente que, “otros usuarios no tienen ese dinero para descartar o confirmar un diagóstico tan grave como un cáncer de pulmón. Me parece lamentable que no deriven a los pacientes al Hospital Universitario de Tenerife mientras arreglan el escáner en el Hospital”.

La pieza necesaria para reparar el sistema fue devuelta a finales de la semana pasada a Holanda, después de comprobar que no era la adecuada. Al menos pasarán dos días más antes de que la pieza correcta llegue a La Palma, y el escáner pueda retomar su actividad, por la que esperan no solo estos pacientes ambulatorios, sino varias personas ingresadas en planta.

Inversión en quirófanos

El Hospital General de La Palma, adscrito a la consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, cuenta desde ya en sus quirófanos con dos nuevas torres de cirugía laparoscópica. Estos nuevos equipos suponen una mejora significativa en clave de calidad de imagen y en prestaciones, ya que ofrecen los últimos avances en imagen Full HD y Sensor 3 CMOS Full HD, lo que posibilita la incorporación de nuevas técnicas, con la funcionalidad de detección por filtros de luz de tumores en fases iniciadas.

De esta nueva herramienta podrán beneficiarse todos los pacientes que pasen por el quirófano para una intervención laparoscópica, permitiendo al cirujano una óptima visualización gracias a la excelente calidad de imagen.

La laparoscopia es una técnica quirúrgica poco invasiva en la que los médicos se apoyan en cámaras que se introducen en el cuerpo a través de pequeños orificios y, así, se puede ver el órgano en el que se trabaja proyectado en una pantalla y sin necesidad de exponerlo. Este nuevo equipo en el Hospital General de La Palma supone importantes beneficios para la seguridad de la intervención quirúrgica, ya que los cirujanos pueden operar con mayor precisión y reducir el tiempo de las operaciones.

Además, se han instalado cuatro nuevas lámparas de quirófano LED para mejorar la visión durante los actos quirúrgicos.

En total, la inversión alcanza los 240.000 euros y, según señala el gerente de Servicios Sanitarios de la Isla, José Izquierdo, “esta actuación supone un salto cualitativo importante en las especialidades quirúrgicas de nuestro Hospital”. Por su parte, el director médico, Eusebio Jiménez, ha mostrado su satisfacción por estas mejoras de tipo técnico, ya que suponen un avance considerable para la sanidad de la isla bonita.

De la misma manera, la directora del Área de Salud, Beatriz Páez, también ha mostrado su satisfacción, ya que solo cuatro hospitales del país cuentan en la actualidad con este equipamiento: el de La Macarena, en Sevilla; La Paz, en Madrid; La Fe de Valencia, y ahora el Hospital General de La Palma.