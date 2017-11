“Por el acceso al Teide nunca se va a cobrar; por los servicios extras, sí”

Desde que asumió la gestión del Parque Nacional del Teide, el quinto más visitado del mundo, el Cabildo de Tenerife, y en concreto, el área de Sostenibilidad y Medio Ambiente trabaja en nuevas propuestas que permitan combinar el alto número de visitantes con un modelo sostenible. Precisamente, las medidas que se quieren implementar desde la Corporación insular han servido de referencia para cambiar el modelo de gestión de los parques y han sido analizadas en el Congreso Nacional de Parques Nacionales y Turismo Sostenible que días atrás congregó en La Orotava a más de cien expertos y profesionales del sector.

-¿Qué signos de vulnerabilidad muestra en estos momentos el Parque Nacional del Teide?

“Todavía no se han detectado. Sí está claro que hay un incremento en relación a otros años del número de visitantes. Estamos por encima de los cuatro millones y tenemos que ser conscientes de que a corto plazo puede haber presión en el entorno. Y eso se nota, no tanto sobre la biodiversidad autóctona, pero sí supone estar quitando piedras todos los días que la gente deja con distintas formas, aumentar el servicio de limpieza, o estar más atentos para que las personas vayan por las zonas de uso y no por las restringidas”.

– ¿Qué propone para evitar la masificación, limitar el número de visitantes o regular el acceso?

“Uno de los objetivos del Sistema Integrado de Gestión es regular el acceso, sobre todo por la mañana, ofreciendo nuevos espacios, de manera que se haga una diseminación de la visita y que ésta no se concentre en puntos críticos, como las minas de San José. Por otra parte, hay que intentar actividades que sean atractivas en horario de tarde para rebajar la concentración puntual que se produce por la mañana. No obstante, todavía hay que terminar los estudios de carga y si éstos dicen que se sobrepasa la capacidad no quedará más remedio que limitar el número. Pero creo que habiendo oferta y amoldándola con los turoperadores, se puede soportar el mismo número de visitantes aunque de forma más respetuosa con el entorno”.

-¿Cuál es la carencia del modelo actual?

“Básicamente, que el turista viene buscando un producto que a lo mejor no termina de encontrar. Muchas veces requieren lo que han leído en las redes y productos de los que no somos capaces de dar información. Tampoco podemos distribuir las visitas entre mañana y tarde. Por eso queremos en ese nuevo modelo introducir servicios complementarios, como senderos arqueológicos y temáticos que permitan al visitante tener una nueva lectura del Teide y suplir las carencias actuales”.

-En ese modelo se plantea la primera ruta arqueológica de Canarias, ¿por dónde discurrirá?

“Se está analizando. El número de yacimientos arqueológicos distribuidos en el parque es importante y muchos de ellos solo son conocidos por el personal que trabaja allí y nunca serán expuestos por peligro al expolio. Por eso se estudia cuáles son los que reúnen las condiciones para integrar ese primer sendero abierto arqueológico de la Isla y hacer una lectura interpretativa de lo que ha significado el Teide desde el punto de vista de la población prehispánica, con la que había una conexión muy fuerte. Estoy seguro de que cuando se cree el sendero, y a medida que se incorporen elementos desde un punto de vista didáctico y se vayan descubriendo nuevos valores, ese sentimiento que tiene el tinerfeño con el Teide se va a incrementar. También queremos darle una renovación y un perfil temático a los centros de visitantes para que se sepa lo que se puede encontrar en cada uno. Asimismo, se abrirán dos nuevos, uno en Guía de Isora, que se pretende conectar con los acuíferos dado que el Teide siempre ha sido el principal suministrador de las galerías, y otro en Vilaflor, que estamos viendo a qué estará dedicado”.

-¿Cuándo se harán realidad todas estas medidas?

“Empezaremos el año que viene con los primeros senderos y terminaremos con la última fase, que es la de habilitar los aparcamientos regulados. Estamos hablando de que el nuevo modelo de gestión del parque nacional estará en perfecto funcionamiento en dos o tres años”.

-¿Garantiza que solo se pagará por los servicios complementarios?

“Por el acceso al Teide nunca se va a cobrar, únicamente por los servicios complementarios, que tendrán un coste añadido”.

-O sea que el que suba en guagua no abonará nada…

“Para que sea un éxito, el sistema integrado de gestión tiene que ir acompañado de una mejora en la frecuencia de las guaguas y de la creación de nuevas líneas que no existen, como por ejemplo, una directa desde el área metropolitana. No tiene sentido reducir la presencia del vehículo privado si no mejoramos el transporte público. El Cabildo va a trabajar para que exista una política de descuento muy potente para los residentes en todos los servicios complementarios. Si pudiésemos llegar a que sean gratuitos lo haríamos, pero hasta que no tengamos el estudio de costes perfectamente terminado y no pongamos en marcha el modelo, no podemos garantizarlo”.

-¿Las conclusiones del congreso influirán en las decisiones futuras respecto al parque?

“No están muy desencaminadas con el modelo que quiere empezar a implementar el Cabildo y la necesidad de cobrar por algunos servicios. Éstos alejan del Teide la posibilidad de que se convierta en un parque temático, y lo acercan a la visión educativa que tiene que tener. Las conclusiones fueron variopintas: es necesario desarrollar de una manera sostenible los parques nacionales, hay que ponerse de acuerdo con el sector turístico, y sobre todo, buscar fórmulas que permitan soportar los costes de un alto número de visitantes, a semejanza de lo que sucede en otros países. El visitante es cada vez más exigente y eso es bueno, porque no solo está dispuesto a pagar sino hacerlo a cambio de algo. En el caso del Teide, el nivel de exigencia y de satisfacción es elevado, entre 8 y 9 puntos, y con esos servicios complementarios será aun mayor”.