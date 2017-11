Acosta o Alberto, la gran duda

Bryan Acosta y Alberto Jiménez se disputan la vacante que dejará en Sevilla Vitolo, que debe cumplir sanción por acumulación de amonestaciones ante el filial, por lo que se abre un hueco en la medular.

Ayer José Luis Martí, entrenador del CD Tenerife, probó con una opción muy posible. El entrenador probó a juntar a Aitor Sanz y al mediocentro hondureño. Ambos formaron junto a Suso, Tyronne, Malbasic y Brian Martín en un ejercicio, mientras que en el equipo rival formaron Vitolo con Alberto, con el canterano Ale en la derecha y Juan Carlos en la izquierda, además de Villar y Longo en el ataque.

En otro ejercicio, el técnico juntó a Vitolo, Alberto y Bryan Acosta, con el hondureño en la derecha y Juan Carlos en la izquierda. Ya Bryan jugó el pasado fin de semana en esa posición y no se le vio demasiado cómodo.

No se fía del filial hispalense

El CD Tenerife se enfrenta al filial sevillano, que no ha ganado aún un partido esta temporada. Aún así, ayer Alberto aseguró que no se pueden fiar del Sevilla Atlético. “Va a ser un partido muy complicado. Ellos saldrán con ganas, y más en su campo. Es un equipo joven y sabe jugar, tiene peligro. Hay que traer los tres puntos”, dijo el canterano.

El mediocentro majorero aseguró que han hablado de lo que pasó en Lorca, y aunque ese partido ya esté olvidado, Alberto reconoció que “no podemos salir y desperdiciar 45 minutos. Estamos mentalizados y ahora nos toca un equipo al que vamos a plantar cara. Será un partido largo”, advirtió. El Tenerife suma cuatro empates consecutivos, y Alberto asegura que “hay que saber dónde estamos”, por lo que el canterano propone “ir a Sevilla con ganas para traernos los tres puntos. Malo sería una derrota, aunque estamos con ganas”.

Sobre su posible titularidad, Alberto asegura que pretende hacer su trabajo “lo mejor posible para ayudar al equipo. Si me da la oportunidad espero aprovecharla”.