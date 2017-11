Alarcó: “Ni descarto ni no descarto una moción de censura en La Laguna”

“El PP está dispuesto a hablar de todos los temas que se estimen oportunos, pero hoy no estamos en eso. No hay nada hoy, en el presente, y después, el tiempo dirá. Ni descarto ni no descarto, no es blanco o negro”. Así respondió ayer el portavoz del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de La Laguna, Antonio Alarcó, a las declaraciones del portavoz del grupo Unid@s Se Puede, Rubens Ascanio, en una entrevista a DIARIO DE AVISOS, donde afirmó que “no vamos a promover de forma activa un Gobierno con el PP, pero si ese debate se nos plantea lo abordaremos con la seriedad y con el rigor que corresponde”, dejando la puerta abierta a la propuesta de estudiar junto con el PP una moción de censura contra el Gobierno local actual de CC y el PSOE.

En concreto, Ascanio manifestó en la entrevista que Unid@s “defiende el escenario de una moción de censura para poner en marcha un pacto de progreso en La Laguna”, es decir, junto con XTF-NC y el PSOE. Posibilidad en la que se ha estado trabajando desde comienzos del mandato sin que, hasta ahora, se hayan logrado las 14 firmas necesarias porque “hay una parte del PSOE que creo que está más preocupada por la pervivencia de CC que por la del PSOE”. Por ello, Ascanio indicó que “estudiaremos cualquier propuesta que se presente sobre la mesa porque creo que merecería la pena que en La Laguna pase algo, aunque solo fueran cinco minutos”. En este sentido, afirmó que “nosotros evidentemente no vamos a proponer de forma activa un Gobierno con el PP, pero si ese debate se nos plantea lo abordaremos con la seriedad y con el rigor que corresponde”.

A este respecto, Alarcó manifestó que lleva dos años diciendo que el Ayuntamiento de La Laguna “está fuera de cobertura, producto de que hay una minoría en el grupo de Gobierno y hay inestabilidad, y la inestabilidad da siempre pábulo a que haya movimientos. Nosotros estamos siempre buscando grandes consensos para los grandes problemas de La Laguna, lo hemos logrado en muchas cosas y hemos votado mociones de Unid@s, CC, el PSOE, Ciudadanos y XTF-NC”. Sin embargo, preguntado por el si el PP estaría dispuesto a presentar o apoyar una propuesta de moción de censura, el portavoz popular sostuvo que “nosotros no estamos en eso ahora”, aunque también matizó que “no descarto” ese tema. “La Laguna es inestable y hay muchos problemas y a eso hay que buscarle solución. Más allá de eso no hay nada hoy, en el presente, y después, el tiempo dirá. Ni descarto ni no descarto, no es blanco o negro”, añadió, sin entrar a concretar más.

XTF-NC

Por su parte, el portavoz de XTF-NC, Santiago Pérez, recordó que “durante las pasadas elecciones nuestro compromiso fue contribuir al cambio”. “Yo preferí que fuera de orientación progresista pero el PSOE desertó -explicó-, y también dije que ese cambio admite ser materializado a través de diferentes formulaciones que no tienen por qué estar limitadas a nosotros, Unid@s se puede y el PSOE”. En este sentido, Santiago Pérez destacó que “nuestros tres votos están a disposición a cambio de nada, no ponemos condiciones, solo exigencias programáticas”.

CIUDADANOS

Mientras, la portavoz de Ciudadanos en La Laguna, Teresa Berástegui, señaló que el PP “en este momento tendrá que ver si es muleta de los nacionalistas u oposición” y que, “en caso de que realmente no esté de acuerdo con la gestión de CC-PSOE, y decida sentarse a hablar, nosotros seremos los primeros en poner sobre la mesa los problemas de los ciudadanos, que no son pocos, tras lo que previsiblemente será la gestión más nefasta de los últimos años de la mano de los nacionalistas de CC”. “Hasta entonces no creemos que haya que hablar de nada más”, añadió.