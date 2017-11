Almas de Goma lleva a The Beatles y Rolling Stone al Berlín 89

El grupo Almas de Goma llevará este viernes hasta el escenario del Berlín 89, Avenida Anaga de Santa Cruz de Tenerife, su espectáculo Golden Ages, en el que harán un viaje musical por las mejores bandas y artistas de pop-rock de todos los tiempos, tales como Elvis, The Beatles, The Rolling Stones, The Kinks, The Troggs, entre otros. La cita dará comienzo a las 23:00 horas, con el sistema de taquilla inversa, en el que el público abonará como entrada la cantidad que crea conveniente a la finalización el evento.

En sus inicios, hace ya 20 años, Almas de Goma empezaron versionando todo tipo de bandas, tanto de décadas anteriores como contemporáneas. Con el paso del tiempo, y debido a varios trabajos profesionales en el mundo de la música, su repertorio se centraría poco a poco en The Beatles, grupo al que también rinden un tributo exclusivo con otro espectáculo.

En la actualidad, Almas de Gomas está compuesto por César Cordero (voz y guitarra), Iván Cordero (voz y batería) –miembros fundadores–, Antonio Rojas (voz, guitarra y teclado) y Pepe Hernández (bajo).