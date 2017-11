Alonso carga contra el Gobierno canario por el retraso en obras contra los atascos

Hasta hace un año las críticas del presidente del Gobierno regional, Carlos Alonso, contra el Gobierno canario por el problema de los atasco en las autopistas tinerfeñas eran a una consejera socialista, Ornella Chacón. Ahora el mandatario insular vuelve a la carga pero contra un consejero regional de Obras Públicas de su propio partido, CC: el grancanario Pablo Rodríguez, además vicepresidente del Ejecutivo autonómico.

Ayer, Alonso se quejó de que el argumento sera la falta de medios humanos para sacar adelante los proyectos. “Yo tampoco tengo personal, y tratamos de superarlo con más trabajo; eso no es razón, ni es la que le puedo dar a quienes están cada día en las colas”, manifestó el mandatario insular en COPE Tenerife.

El presidente del Cabildo cree, por tanto, que “no es un problema de recursos sino de gestión”, por lo que exigió a la Consejería regional “que se ponga las pilas, recargarlas, buscarse más baterías o enchufarse, pero hay que acelerar el ritmo”. Lamentó Alonso que “si hace dos años hicimos un estudio de alternativas para mejorar la TF-5 y la Consejería nos dijo que no al carril BUS VAO, hace un año que sí la aceptó, pero no termina de hacer una cosa tan sencilla como licitar la redacción del proyecto; y no podemos estar así tiempo y tiempo”. “Al vicepresidente del Gobierno canario se lo he dicho muchas veces y me dice que están en ello, y que tiene dificultades de personal, pero no termina de hacer las cosas”, enfatizó el gobernante insular. En cuanto a las obras en el enlace de Oroteanda, Alonso también dejó claro que “tiene que haber más actividad de la Consejería regional en el Sur de Tenerife, porque licitar las obras en la TF-1 era su compromiso, y ahí hay proyecto y dinero”. En conclusión, enfatizó que el departamento que dirige Pablo Rodríguez “tiene que poner más asunto” al problema de tráfico en la isla, “más voluntad, más recursos y más esfuerzo, pues no basta con que ahora, a diferencia del equipo interior capitaneado por Ornella Chacón, digan que sí, sino que hace falta que cumpla plazos y compromisos”.

Alonso anunció además que seguirá insistiendo a la Universidad de La Laguna para que cambie horarios de clases, o al menos el de asignaturas con más alumnos en horas punta, pues, pese a la negativa dada en su día, dijo que no da nada por perdido.

Estas declaraciones se producen un día después de que el vicepresidente del Cabildo, el socialista Aurelio Abreu, responsabilizara del problema a CC por haber gobernado 30 años y no resolverlo. A su juicio, “CC ha castigado a Tenerife” y denunció que “no hay ningún proyecto preparado para sacar a concurso”. Un día antes, el alcalde de La Matanza, Ignacio González (PSOE) defendió que “si el Gobierno canario y el Cabildo siguen siendo insensibles y no hay soluciones, la población tiene que exigirlas de otra manera”, con movilizaciones de protesta. Hace una semana, el presidente de la patronal provincial de la construcción Fepeco, Óscar Izquierdo, tachó de “insostenible” el colapso de tráfico y exigió “a los políticos que busquen una solución y si no, que se vayan”. “En todas partes se hacen carreteras imposibles y en Tenerife no se hacen ni siquiera las posibles”, lamentó Izquierdo, quien además reconoció que se ha sentido “presionado” por su postura crítica. Denunció que en la Isla “hay miedo a hablar” contra el poder político.

Clavijo admite que falta personal en la Consejería de Obras Públicas

El presidente del Gobierno canario reconoció que la Consejería de Obras Públicas no tiene suficientes recursos humanos y que le “falta capacidad y músculo” para poder sacar adelante todos los proyectos de obras, lo que achacó a que en los diez años de crisis económica no se han cubierto las vacantes por jubilación y se ha congelado la oferta de empleo público. Pero aseguró, en la cadena COPE Tenerife, que los plazos de ejecución se van a poder “adelantar un poco” mediante encomiendas de obras del Gobierno canario al Cabildo de Tenerife, que las “licitará directamente” pues “tiene capacidad de ayudar ”.

Domínguez (PP) lamenta el “show” por el desacuerdo entre gobernantes de CC

El presidente del PP de Tenerife, y jefe de filas de su partido en el Cabildo, Manuel Domínguez, lamentó ayer “profundamente” lo que calificó como un “show” del presidente del Cabildo presumiendo de asumir competencias de obras que debe hacer el Gobierno regional y culpando a su propio partido CC, y, ahora del vicepresidente, Aurelio Abreu (PSOE), culpando a CC. “Llevo diciendo desde hace años, y creo ahora que se me da la razón, que no hay proyectos redactados, y por eso ahora Alonso echa balones fuera”, manifestó en la COPE el también alcalde realejero. Domínguez denunció la “descoordinación absoluta” entre el Cabildo y el Gobierno en carreteras, “pues uno apuesta por una cosa y otro por la contraria, incluso siendo del mismo partido, CC”. Ante esa falta de proyectos, el líderdel PP auguró que “un año más volvemos a tener un Convenio de Carreteras con el Estado bueno para Canarias pero malo para Tenerife”.

Por su parte, la consejera del PP en el Cabildo, y diputada nacional, Ana Zurita, confiesa que la dejaron “perpleja” las críticas del vicepresidente del Cabildo, Aurelio Abreu, a CC, con la que cogobierna, y opinó que Alonso “alardea de poder hacer carreteras sin los medios ni los instrumentos legales para ello”. La parlamentariaadviritó de que este año, con cargo a la financiación estatal, “no se han podido licitar la ejecución de proyectos al no estar redactados”, un panorama “relativamente vergonzante”.