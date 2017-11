El ambiguo Pedro Sánchez

Pedro Sánchez está haciendo un ímprobo esfuerzo por aceptar las reglas del juego constitucionales, que casi le han impuesto los históricos. Ayer ha dicho que lo de Cataluña lo resolvería mejor el diálogo que los tribunales penales. ¿Qué pasa, que él tampoco cree en la separación de poderes? Los jueces lo único que han hecho es aplicar la ley y lo que han hecho los políticos catalanes encarcelados es suficiente para ser encarcelados preventivamente antes de ser juzgados. Incluso cinco de ellos se han fugado. ¿Qué diálogo se puede admitir con los que quieren arrancar una región española del conjunto del Estado, saltándose la ley a la torera? La República lo abortó hace más de medio siglo de una manera mucho más contundente: con el uso de la fuerza. Pedro Sánchez, que es republicano -como lo soy yo-, debería saber que antes de la política está la Constitución y las leyes que de ella se derivan. Y, hoy por hoy, España es una monarquía constitucional y espero que lo sea durante mucho tiempo, pues no hay que olvidar el papel del rey Juan Carlos, padre del actual monarca, en la construcción del nuevo Estado. El fallo en Cataluña es que el 90% de los profesores son militantes de Esquerra Republicana; y haberlos dejado ir tan lejos. Y también el despiste de los catalanes en designar -que no elegir- a un iluminado como Puigdemont como presidente de la Generalidad. Un títere, en las manos de los Pujol y de Mas, verdaderos autores intelectuales de todo este entramado. Dicen que Mas ya tiene alojamiento en Canadá, por si hay que salir corriendo. Bélgica está demasiado cerca. Que no venga ahora Pedro Sánchez a hablar de diálogo. Ya hubo demasiado y no es bueno que el Estado dialogue con golpistas. Hoy la pelota está en el tejado de los jueces, como lo estaría si el propio Sánchez cometiera un desliz.