Andrés Clavijo sale al paso ante las críticas en las redes sociales

En el próximo mes de diciembre se celebrará en tierras salmantinas una nueva edición de la Copa de las Regiones de la UEFA. “Se trata de un campeonato que organiza la UEFA para todos aquellos jugadores no profesionales, que no han tenido la posibilidad de llegar a la élite, con una idea primordial, y es que esos futbolistas tengan la oportunidad de darse a conocer, para poder llegar al fútbol profesional. De hecho, jugadores como Suso Santana o Cristo Martín, han pasado por este campeonato. Muchos futbolistas han pasado por ediciones anteriores y luego dieron el salto al fútbol profesional”, explica el seleccionador Andrés Clavijo.

Se trata de una selección con muchas restricciones por lo que si ya es complicado hacer una lista de convocados, para esta aún la dificultad es mayor. “Hay una serie de normas que impiden que jugadores del CD Tenerife y UD Las Palmas no puedan ser convocados, porque deben pertenecer a clubes cuyo primer equipo milite como máximo en Tercera División. A todo eso hay que añadir la indiosincracia de nuestra región relacionado con el tema del transporte y el trabajo laboral. Todas las selecciones son muy complicadas de confeccionar, pero esta tiene un plus mayor de dificultad, al tratarse de futbolistas no profesionales, por lo que alternan su vida laboral con el fútbol”, asegura Clavijo.

Polémica

El seleccionador tinerfeño no escurrió el bulto sobre la polémica que ha suscitado en las redes sociales la lista de convocados en la vecina provincia, al quejarse de la escasa representación de jugadores que juegan en equipos de Las Palmas. Está el ejemplo del San Fernando de Maspalomas, líder del grupo canario de Tercera División, que no aporta ningún jugador.

“Se trata de una preselección y del primer entrenamiento, con lo cual criticar la convocatoria sin ser la definitiva es un poco exagerado. De todos modos, el San Fernando tiene futbolistas interesantes para estar en la selección, pero algunos de ellos no pueden venir por las normas que exige la competición, y la mayoría por problemas laborales. Además en el caso del San Fernando, su presidente da trabajo a muchos futbolistas. En anteriores convocatorias siempre hemos querido llevar jugadores de ese club, pero ha sido imposible por el tema laboral. A ver, ningún seleccionador se echa piedras sobre su propio tejado, porque lo que hay que tener claro es que queremos llevar a la mejor selección posible. Por otro lado, queremos que venga gente que tenga ilusión por estar, y que no vaya obligado. A pesar de que los clubes tienen la obligación de ceder a sus jugadores, esta es especial porque entendemos la demanda de los clubes, y la vida laboral de los futbolistas. No es que hayan más de unos equipos que de otros, sino que son muchas las circunstancias y condicionantes que te obligan a eso. Cualquier aficionado que siga las selecciones sabe que de si algo no me pueden acusar es de tener preferencias por nadie. Se intenta llevar la mejor selección, y en la Federación Tinerfeña de Fútbol jamás me han dicho que solo llevo futbolistas de Tenerife.”

Por último, en cuanto al plan de trabajo que va a llevar a cabo la selección canaria hasta la celebración de la Copa de las Regiones de la UEFA en diciembre, Andrés Clavijo describió la hoja de ruta. “Ayer jugamos contra el Laguna, el miércoles 15 jugamos ante el Puerto Cruz, el 22 tenemos otro contra el Orotava, y el 29 estamos pendientes de cerrar el rival. Tras ese partido, se dará la lista definitiva que compita en Salamanca representando a nuestra región”.