Antona: “El Cabildo pasó de un Gobierno estrella a otro estrellado”

El presidente del Partido Popular (PP) de Canarias, Asier Antona, lamenta que el Cabildo de La Palma haya pasado de contar con “un Gobierno estrella a otro estrellado”, en referencia a la actual alianza entre socialistas y nacionalistas comparada con el último tramo del anterior mandato, donde los populares cogobernaron con el PSOE.

Antona cree que el Gobierno que dirige Anselmo Pestana está marcado por “la desidia y la pachorra”. Como ejemplo de esta situación señaló la gestión del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan). “Una inversión que gira en torno a los 20 millones de euros, donde La Palma lleva dos años de retraso, que suponen pérdida de actividad económica y creación de empleo”.

“Lo único que ha conseguido este Gobierno insular con un tema que era una magnífica noticia para La Palma es convertirlo en un lío monumental y enfrentar a todos los ayuntamientos, a todas las instituciones, no solo a los de opciones políticas diferentes, sino a sus propios alcaldes, los de CC y PSOE, que han denunciado la desidia del Cabildo con estos fondos para La Palma”, criticó.

El también diputado palmero recordó que el propio presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, mantuvo una reunión en La Palma con los cargos públicos de CC, tal y como informó en su momento este periódico, “preocupado porque en la Isla no se estuvieran cumpliendo con los objetivos del Fdcan”.

Antona se refirió también a la baja ejecución presupuestaria por parte del Cabildo como otro termómetro del Gobierno insular. “Con este factor se mide la eficacia de una Administración en la gestión de los recursos públicos y la de este Cabildo es francamente lamentable”.

Se preguntó también por el destino de proyectos que tuvieron mucho predicamento, como el parque tecnológico. “Lo único que conocemos sobre esta infraestructura es que se está disolviendo la sociedad que se creó para desarrollarlo, Antares”. En la misma línea apuntó al programa de eficiencia energética de 30 millones de euros, “de los que no se sabe nada”. “Centros turísticos de primer orden como La Cueva de Las Palomas o El Tendal, cerrados”, añadió.

Para el dirigente palmero, todo esto son claros ejemplos de un Gobierno que actúa desde “la desgana, la apatía y es absolutamente autocomplaciente, que alarma y preocupa al conjunto de los palmeros”.

Por el contrario, Antona indicó que en el último tramo del anterior mandato, el PP puso en marcha en las áreas que gobernó “proyectos importantes para el desarrollo turístico de La Palma, en materia de ordenación del territorio, en aguas o medio ambiente, incorporando un sello de eficacia y gestión de los recursos públicos”.

Advierte además de que “es al Gobierno insular al que le corresponde liderar el impulso económico y colocar a la isla de La Palma donde le corresponde, en la vanguardia de Canarias y no en la cola”. En este sentido destaca la continua pérdida de población que está sufriendo La Palma, especialmente entre los jóvenes que buscan fuera las oportunidades que no encuentran en su tierra natal. “Esto es una muestra de que no existe alternativa de futuro y abandonan la isla en busca de oportunidades”.

Antona aboga por analizar la realidad de La Palma para acertar en las políticas de formación y empleo entre los jóvenes, para que se ajusten al mercado laboral. Espacios como los recursos naturales o la investigación, ligado al Astrofísico, ofrecen, a su juicio, oportunidade de futuro, al igual que una agricultura, que reciba “valor añadido”, desde el criterio de “calidad”, y ligada a un modelo de comercialización ajustado a un mundo globalizado.