Aquella encuesta

Siendo alcalde de Yaiza, y en las vísperas de unas elecciones, Honorio García Bravo, a la sazón alcalde de Yaiza, encargó una encuesta a la empresa de Fernando Muniesa, para sondear la intención de voto de su pueblo. La encuesta la realizaría, con su equipo, aquel gran sociólogo que era -no sé si vive- Miguel Martín, que trabajaba para Fernando. Cuando Muniesa le preguntó a Honorio, por aquello de la facturación y de los medios a emplear, cuántas muestras quería, Honorio le respondió: “¿Cómo que cuántas muestras? Usted me encuesta, uno por uno, a todos los habitantes de Yaiza”. Claro, con esos datos, el alcalde del pueblo sabía, con quince días de antelación, por cuánto iba a ganar los comicios. Siempre barría. Fue un gran alcalde, que acabó en prisión -ya superada- y al que yo le tengo mucho aprecio. Como a Dimas Martín, edil que fue de Teguise, senador de España y presidente del Cabildo de Lanzarote. Fue a parar también a prisión -donde todavía duerme unos días a la semana-, pero Teguise se convirtió en un pueblo maravilloso, con un standing muy alto. Hace algunos meses, Dimas me vino a ver para que le escribiera su biografía, que también está llena de injusticias -no digo que fuera un santo-. Pero es como el Guadiana, aparece y desaparece. La última vez que quedamos en vernos fue en agosto, pero no me ha llamado más; espero que lo haga. No le voy a cobrar nada por escribir su historia. Yo soy un jubileta que junta letras, más o menos bien. Pero esta historia me interesa mucho porque es una historia de traiciones a un hombre que llegó -con Honorio- a salir a hombros del Parlamento de Canarias, cuando en España nadie salía a hombros de ninguna parte, salvo los toreros. A lo mejor ellos lo eran.