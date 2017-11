Arafo y Santa Cecilia

Por Sara Ferrera

El tiempo vuela, al menos bajo mi percepción… Parece mentira que ya esté casi finalizado noviembre, el mes en el que Arafo, el Pueblo de la Música, realiza distintos actos festivos en honor a Santa Cecilia, doncella que vivió en el siglo III en Roma, en el seno de una familia noble. Desde pequeña sintió predilección por la música, cantaba muy bien y tocaba algunos instrumentos musicales. Por profesar el cristianismo y no renegar de ello fue arrestada en un cuarto de calefacción. Allí se escuchaba que entonaba cánticos al Señor y como no moría, al tercer día, fue decapitada. En el año 1584, fue proclamada patrona de la Academia de Música de Roma. Esa proclamación se fue generalizando y es reconocida, desde hace tiempo, como patrona de la música y de los músicos. Su festividad es el 22 de noviembre. En Arafo, los actos en su honor se celebraron el pasado fin de semana.

La tarde-noche del sábado 18 de noviembre, tuvo lugar en el Auditorio Juan Carlos I de la Villa de Arafo, un magnífico concierto dedicado a la santa, llevado a cabo por la laureada A. A. M. La Candelaria bajo la batuta, siempre magistral, de su joven director titular Carlos Daniel Albertos Fernández. Junto a la banda, dos notables solistas, Esther Alfonso Da Costa y Jorge Flores Pérez.

El concierto comenzó con la obra CONCERTINO PARA PERCUSIÓN de J. Kurnow, donde Jorge Flores dio muestras de su buen hacer. Fue muy bien acogida su participación como solista. A pesar de su juventud, está considerado como uno de los grandes percusionistas. Finalizó la Carrera Superior de Percusión, en el Conservatorio Superior de Música de Canarias y ha actuado con diferentes agrupaciones. Es de destacar su colaboración con la OST en el Festival de Música de Canarias, Fimucité, Fiesta del Cristo, etc. Además de profesor de La Candelaria, su banda; también ejerce la docencia en diversas agrupaciones de la provincia de Tenerife, en el Conservatorio Privado del Hispano Inglés de Santa Cruz, etc.

La banda interpretó en segundo lugar el 4º movimiento de la 8ª SINFONÍA de A. Dvorak. Finalizó la primera parte con LA GRAN PUERTA DE KIEV de M. Musorgski. Todas las obras fueron muy aplaudidas sobresaliendo las ovaciones a esta última, con una melodía con reminiscencias de la música tradicional rusa y espectacular percusión.

En la segunda parte, acompañada por La Candelaria, intervino la cantante y profesora de viola de la OST, Esther Alfonso Da Costa. De padres músicos vivió este arte con pasión desde muy pequeña. Su voz posee un amplio registro. Una voz hermosa, llena, sonora, timbrada… Esther es de las personas que nace con un gran don en su voz, que ha perfeccionado a través del estudio y que domina a su gusto. Posee además un saber estar en escena, una seguridad y un carisma, q hacen que el público se entregue totalmente. Ha actuado como cantante solista con distintas agrupaciones entre ellas la OST y el Ensamble Vocal de Tenerife al que pertenece. Interpretó: GOLDEN EYES de E. Serrá, SOMEONE TO WATCH de Gershwin, SUMMERTIME del mismo autor, CHEEK TO CHEEK de I. Berlín, SKYFALL de T. Newman.

Los largos aplausos de los entusiastas espectadores dieron lugar a la propina de una canción por todos conocida, ALFONSINA Y EL MAR. El público puesto en pie, ovacionó largamente este sobresaliente concierto. Después del evento, en una carpa colocada para la ocasión en la parte exterior del Auditorio, se ofreció un excelente maridaje, constituido por deliciosas tapas regadas con los famosos vinos araferos, Lo Cartas y Ferrera. Las personas en animada y amigable charla, departían y agradecían esta novedosa iniciativa.

El domingo a las 11 horas, se ofreció en la iglesia matriz de San Juan Degollado, una misa solemne en honor a Santa Cecilia oficiada por nuestro párroco Juan Francisco Alonso Molina. En su entrañable y bonita homilía predicó sobre la iglesia diocesana y sobre la música. La parte musical de la eucaristía estuvo a cargo de La Sociedad Filarmónica Nivaria, bajo la certera dirección de su director titular, Miguel Ángel Expósito Marrero. Interpretaron varias piezas destacando la célebre banda sonora de la película LA MISIÓN, música hermosa y triste a la vez, con una bellísima melodía que llega al alma y el espectacular ALELUYA de Haendel. Luego, se realizó la procesión con la santa acompañada por las dos bandas y las notas vibrantes de atractivas marchas profesionales.

A continuación, se interpretaron alegres pasodobles en la plaza mayor.

Concluyeron los actos con un brindis, ofrecido a los músicos, en los salones parroquiales.

Feliz día de Santa Cecilia a todas aquellas personas que viven la música, el lenguaje universal de los pueblos, como algo muy importante en sus vidas.

Nota: La A.A.M. La Candelaria ofrecerá, en el Casino Unión y Progreso, el tradicional Concierto de Santa Cecilia, el viernes 24 a las 21 horas. Hace más de 20 años que se realiza ininterrumpidamente este concierto, desde que así lo decidió el primer director de la banda, el recordado y querido maestro, Amílcar González.