Argentinos en España, ¡corran!

Hay un montón de argentinos colados en la política española. Se les conoce porque todos tienen cara de Puerto Madero. Uno de ellos es Echenique, que no inscribió en la Seguridad Social al que le tiraba del carro. Lo tenía camuflado, el tío, y se pone a dar lecciones de moralidad en los medios de comunicación. Hay un refrán que dice que el verdadero negocio está en comprar un argentino por lo que vale y venderlo por lo que él dice que vale. Este Echenique, de Podemos, es un caradura universal. A un amigo mío que trincaron con un trabajador de estránguilis en su taller le cascaron 10.000 euros de multa. A éste no sé si la Seguridad Social lo ha sancionado, pero si esto ocurre en los Estados Unidos, el autor del fraude se hubiera tenido que ir de la política para siempre. Este sigue ahí, con una cara que se la pisa. Y luego está el independentista Albano Dante Fachín. Que ni chiquito ejemplar, rebotado de la Pampa, que se nos vino a España después de ser piquetero temprano en su país. Fíjense en la agudeza del personaje que fundó una revista con el nombre de Café con leche. ¿O era Barraquito? A mí mi padre me bautiza con el nombre de Albano-Dante y renuncio a mi padre. Parece que la señora madre del ex podemita era fan de Albano, el cantante italiano de las gafitas. De ahí el nombre níveo del personaje. A mí no me importa que los argentinos vengan para acá, Dios me libre, pero, coño, que nos manden a los buenos, no a esta pandilla agitadora colada de rondón en la política española. Como si en España no tuviéramos ya suficientes garrulos para aguantar a los que vengan. Es como para echarse a correr.