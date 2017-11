A asaltar el feudo del líder

El CD Tenerife visita hoy, 15.00 horas, el Alcoraz, feudo de la SD Huesca, sorprendente líder de la categoría. Los blanquiazules necesitan ganar en confianza lejos de la Isla, ganar para refrendar su idea de fútbol y para no perder comba con los puestos altos de la clasificación.

Se enfrentan hoy dos equipos con características opuestas. El Huesca no pierde en su casa desde el pasado mes de febrero, he ahí la clave de su éxito. El Alcoraz no es un campo fácil para nadie y, con un equipo de trabajadores, de jugadores que no dejan de correr un segundo, unido a su talento ofensivo, personificado en Cucho Hernández. Por contra, los blanquiazules muestran su peor imagen lejos de la Isla, lo que ha generado las primeras críticas hacia un José Luis Martí que se muestra tranquilo, consciente del potencial de su plantilla.

El técnico tinerfeñista podría optar por volver a un centro del campo con tres jugadores, para tratar de igualar el partido en la parcela ancha.

Martí ha trabajado esta semana tratando de ocultar algunos aspectos, pero la intención del mallorquín podría ser la de alinear de inicio a Vitolo, Aitor Sanz y Alberto. Por delante de ellos Malbasic y Longo parecen fijos y a ellos se podría unir Juan Villar. Víctor Casadesús, pese a estar recuperado de sus problemas físicos, no tiene aún ritmo para partir de inicio.

A eso habría que unir que la La línea defensiva seguiría inalterable, con Cámara, Jorge, Carlos Ruiz e Iñaki formando en la misma con Dani en la portería.

El Huesca no quiere ceder el liderato. La mejor muestra de lo igualada que está la categoría esta temporada es que, excepto Osasuna, todos los equipos que se han hecho una jornada con el liderato lo han cedido la semana siguiente. Le pasó al Granada, que perdió el primer puesto en su casa, ante el Sevilla Atlético, que hasta el momento no había logrado ganar un solo partido.

Para conocer el secreto oscense hay que mirar a sus despachos. El equipo, que ha conseguido dejar en siete de sus 14 partidos la portería a cero, es dirigido por Bahía, una de las agencias de representación más importantes de España. De su mano llegó al equipo, cedido por el Watford inglés, Cucho Hernández, un delantero colombiano de solo 18 años que ha logrado anotar ya nueve tantos, siendo la sensación de la liga.

Junto a él aparece Gonzalo Melero, jugador formado en la cantera del Real Madrid que el Huesca fichó procedente de la Ponferradina. Ellos dos ponen la calidad y el resto del equipo no negocia el esfuerzo. A ese hay que unir a Rubi, su entrenador, que supo tomar el relevo de Anquela. Todo ello forma a un conjunto que, pese a la sorpresa general, lidera con justicia la categoría.