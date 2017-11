El atentado de Al Rawdah deja ya 235 muertos, el más sangriento de la historia reciente de Egipto

Ya son 235 los fallecidos y al menos 130 los heridos en el atentado con bomba contra una mezquita en la provincia del norte del Sinaí (Egipto), seguido de dos ataques con armas ligeras, primero contra los supervivientes y después contra las ambulancias que les trasladaban, según ha confirmado la televisión estatal, en lo que se trata ya del atentado más sangriendo de la historia reciente de Egipto, por delante del derribo del avión Metrojet, en la misma zona, en 2014.

El ataque ha tenido lugar en la mezquita de Al Rawdah, situada en la localidad de Bir al Abd, a unos 40 kilómetros de la capital de la provincia, El Arish. Según testigos, varios hombres armados abrieron fuego indiscriminado en pleno sermón tras bajarse de cuatro vehículos todoterreno y detonar un potente explosivo.

El Arish es escenario habitual de ataques de milicias y grupos armados de la región, de acuerdo con las primeras informaciones de medios egipcios tras la detonación.

Fuentes del Ministerio de Salud han confirmado al diario ‘Asharq Al Awsat’ un segundo ataque contra las cerca de 30 ambulancias desplegadas en la escena para transportar a los heridos del primer atentado.

Tras el fin del asalto, los residentes de la zona han empleado sus vehículos particulares para trasladar a los heridos al hospital de Bir el Abd y el Hospital General de El Arish.

El presidente del país, Abdelfatá al Sisi, ha convocado un comité de seguridad para discutir las repercusiones del ataque terrorista, mientras ha declarado tres días de luto oficial.

