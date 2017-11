El Barça, fuera de la Liga

La Liga de Fútbol, y acaso la Federación Española, deben impedir que el Nou Camp se convierta en un feudo independentista. Ya está bien de pancartas y de banderas secesionistas en esas gradas, politizando el deporte. Muy pocos jugadores comparten esta permisividad y parcialidad de la junta directiva. Uno de los vicepresidentes del club tiene fuertes intereses hoteleros en Tenerife, es decir, fuera de Cataluña. No hay derecho a que el campo del Barça sea un teatro del independentismo. Esto también es hacer apología de una causa ilegal. Esto puede ser también una provocación a la sedición. Esto ya traspasa los límites de la libertad de expresión. Porque ser independentista no es ilegal, pero hacer apología de una ilegalidad parece que sí lo es. Y en el Nou Camp se están pasando y están cometiendo agravios contra una justicia que hace su trabajo. Bartomeu es un tipo miedoso, mucho más catalán que culé. El Barcelona es un club, como dicen ahora los cursis, global. Tiene aficionados en todo el mundo, que no quieren soportar estas majaderías. La Liga y la Federación y acaso la UEFA -porque la mascarada se repite en los partidos de Champions- deben actuar, antes de que la cosa se les vaya de las manos. Desde luego, el Barça está demostrando que es algo más que un club: parece un partido político que apoya a los rebeldes, secesionistas, prevaricadores y desobedientes. Yo creo que ya está bien y que es bueno poner trabas a todo esto. Porque hemos pasado de los tuits catalanistas de Piqué, que pueden constituir una opinión personal, a pancartas hirientes contra el Estado y la justicia española, que lo que buscan es impresionar al personal fuera de España. Tomen medidas -digo yo-, antes de que sea demasiado tarde.