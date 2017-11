El Barcelona le dice al Valencia quién es el líder

Valencia y Barça hicieron honor a sus posiciones en la clasificación, con un partido jugado de poder a poder, que concluyó con reparto de puntos (1-1).

Los azulgranas realizaron una primera mitad fantástica, llevaron el peso del partido, gozaron de las mejores ocasiones para ir al descanso con ventaja en el marcador, pero no fue posible, porque el colegiado no concedió un gol a Messi que entró en la portería che tras pifia de Neto. El balón traspasó con meridiana claridad la raya de gol, pero no subió al marcador.

Es incomprensible que en una Liga donde se mueve tanto dinero, la Liga de Fútbol Profesional y la Federación Española no hayan implantado la tecnología que sí existe en las mejores ligas europeas, con el fin de no desvirtuar un partido.

En la segunda parte, el Valencia salió más entonado, jugó de tu a tu al Barça, con un ida y vuelta en ambas porterías, y con ocasiones para los dos. De esta manera llegó el 1-0 para los locales, tras aprovechar Rodrigo en boca de gol un pase de Gayá.

El Barça, lejos de acusar este mazazo, siguió buscando la portería contraria, encontrando justo premio en una asistencia de Messi que aprovechó de manera formidable Jordi Alba, que cruzó el balón al ángulo contrario de Neto.

FICHA TÉCNICA

RESULTADO: VALENCIA CF, 1 – FC BARCELONA, 1. (0-0, al descanso).

ALINEACIONES.

VALENCIA CF: Neto; Montoya, Paulista, Garay (Vezo, min.86), Gayá; Carlos Soler (Santi Mina, min.89), Parejo, Kondogbia, Guedes; Rodrigo (Pereira, min.82) y Zaza.

FC BARCELONA: Ter Stegen; Semedo (Aleix Vidal, min.80), Vermaelen, Umtiti, Jordi Alba; Busquets, Rakitic (Deulofeu, min.68), Iniesta (Denis Suárez, min.72); Paulinho, Messi y Suárez.

–GOLES:

1-0, min.60, Rodrigo.

1-1, min.82, Jordi Alba.

ÁRBITRO: Iglesias Villanueva (C. Gallego). Amonestó a Kondogbia (min.32), Paulista (min.44), Rodrigo (min.74), Pereira (min.89) por parte del Valencia.

ESTADIO: Mestallal, 47.775 espectadores.