Barrera: “Sería todo un lujo que Apple apostara por la ZEC”

La presidenta de la Zona Especial Canaria (ZEC), Beatriz Barrera, calificó de “todo un lujo” la posibilidad de que la compañía tecnológica Apple decidiera instalarse en las Islas, como sugirió Steve Bannon, exasesor de Donald Trump, y tal como informó DIARIO DE AVISOS.

La ZEC no tiene nada que ver con un paraíso fiscal o con las denominadas sociedades offshore, sobre todo ahora que están tan de moda las zonas de baja tributación debido a la aparición de los Paradise Papers, más de 13 millones de documentos que sitúan a empresarios, políticos, actores, cantantes e incluso miembros de la realeza británica en el foco de la evasión de impuestos. La presidenta del Consorcio de la ZEC señaló a este periódico que, efectivamente, aquellas empresas que quieren ser ZEC tendrán una baja tributación (el 4% en el Impuesto de Sociedades), pero explicó que si algo diferencia a un paraíso fiscal de la ZEC es la falta de transparencia: “En un paraíso fiscal, el intercambio de información no existe. Independientemente de lo que se tribute, la mejor baza de un paraíso fiscal es que no se pregunta por el titular ni la procedencia del capital; en la ZEC es justo lo contrario”.

Empleo y actividad económica

La ZEC es una herramienta fiscal no solo avalada por la Unión Europea, sino por el Estado español. “El Gobierno aceptó este mecanismo”, incluido en REF, “ante la necesidad de generar empleo y actividad económica en Canarias”. Por ello, parte de la actividad que genere la empresa ZEC se tiene que realizar en el Archipiélago y, además, generar empleo. Barrera reconoció que hay una cierta oposición a que las empresas paguen menos impuestos, pero aseguró que, en algunos casos, como en las Islas, es necesario para “generar estímulo para la inversión y, sobre todo, para generar actividad económica”.

Un modelo económico con escasa tributación y en el que Europa tiene puestos sus ojos es el de Irlanda, donde las empresas pagan el Impuesto de Sociedades al 12,5%, medida que ha contribuido a que el país pase de ser uno de los más pobres de la UE a uno de los más ricos. Según cifras de la Cámara de Comercio, Estados Unidos posee unas 700 compañías operando en Irlanda. Entre ellas se encuentran Intel, Dell, Google, Hewlett Packard, Facebook, Apple, Johnson and Johnson y Pfizer. No en vano, la revista Forbes coloca a Irlanda como el mejor país del mundo para los negocios en su clasificación anual.

Pero estas ventajas no están siendo muy bien vistas por la UE, y la propia Comisión Europea (CE) ha decidido denunciar a Irlanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no recuperar los 13.000 millones de euros que Apple dejó de pagar en impuestos por las ventajas fiscales “ilegales”, a su juicio, de las que se benefició en el país. En agosto de 2016, la CE ordenó a Irlanda que cobrara 13.000 millones más intereses a Apple, pero el Gobierno irlandés no lo ha hecho.

Canarias podría aspirar a un modelo económico parecido, muy alejado de los paraísos fiscales, para “estimular” fiscalmente a las empresas y generar desarrollo y actividad económica, pero con la salvedad, explicó Barrera, de que en Irlanda son todas las empresas, independientemente de la actividad a la que se dediquen, las que se pueden beneficiar de la baja tributación. En la ZEC hay algunas actividades que no están incluidas, como, por ejemplo, las financieras. “Pero sería interesante”, aseguró. Al igual que el que una firma como Apple se instale en las Islas. “Para Canarias”, declaró Barrera, “sería una noticia magnifica, puesto que albergar a una de las compañías más grandes del mundo no solo supondría una atracción para otras, sino más empleo y actividad económica”.