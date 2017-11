Becky G sobre la censura en OT: “A Maluma no le habrían cambiado la canción”

La cantante reconocida en todo el mundo por su tema ‘Mayores’ fue la estrella invitada de la última gala del programa de ‘Operación Triunfo’. Sin embargo, los seguidores de Becky G se llevaron una sorpresa cuando la joven se subió al escenario.

El estribillo de la canción ‘Mayores’ fue censurado y la cantante tuvo que cambiar la letra para que resultara más familiar. “A mí me gustan más grandes, que no me quepan en la boca”, interpreta la joven en su tema que ha sido modificado por: “A mí me gustan más grandes, que con un beso en la boca, me haga volar en el aire y que me vuelva loca”.

Días después de la actuación, Becky G ha querido explicar lo ocurrido durante el programa de TVE, afirmando que a “Maluma o a Enrique Iglesias no le habrían pedido que cambiara la canción”. Además, añade que “para mí fue un honor ser parte del show, pero también es difícil como mujer este tipo de carrera y este género de música, la urbana”.

En Tenerife ya vetaron las canciones machistas de Maluma

El Cabildo de Tenerife retiró la ayuda concedida por el área de Turismo para la celebración del concierto del cantante colombiano Maluma, que tuvo lugar el pasado 8 de septiembre en el aparcamiento del Parque Marítimo.

Así lo anunció el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, en su cuenta de Twitter, por lo que la Corporación insular toma una decisión parecida a la del Instituto Vasco de la Mujer de vetar canciones consideradas machistas.