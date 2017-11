Binter anuncia una tercera frecuencia con la isla de Sal

La aerolínea Binter estrenará a partir del próximo mes de diciembre una tercera frecuencia semanal entre Canarias y la isla de Sal, en Cabo Verde. Esta es una de las novedades que la compañía canaria anunció ayer para su programación de vuelos, a las que se una la nueva ruta a Lisboa desde Tenerife, que se inauguró el pasado 29 de octubre, y una nueva conexión entre Gran Canaria y el aeropuerto Tenerife Sur por la tarde, que se estrenó también a finales del pasado mes.

El acto de presentación de la programación tuvo lugar en el aeropuerto Tenerife Norte y asistieron el presidente de la aerolínea, Pedro Agustín del Castillo; el presidente del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo, y el subdelegado del Gobierno en la provincia, Guillermo Díaz Guerra. “La conectividad en Canarias con un servicio de calidad es la máxima en la que trabajamos desde hace 15 años”, destacó Del Castillo, quien indicó que, “con las nuevas conexiones que se ponen en marcha a lo largo del último trimestre de este año, Binter pasa a operar casi 200 vuelos diarios, y lo hace gracias a una de las flotas más modernas entre las aerolíneas regionales europeas. Este proceso de regeneración de la flota ha sido constante, incluso en épocas de crisis, y ha supuesto un esfuerzo inversor de más de 700 millones de euros”.

El presidente de Binter destacó que la compañía se ha propuesto facilitar el desarrollo del Archipiélago y la internacionalización de su economía, no solo con unas conexiones internas cada vez más reforzadas, sino, además, haciendo posible volar de forma directa entre Canarias y su entorno geoestratégico, con rutas con Portugal y África Occidental. En este sentido, la aerolínea espera cerrar un acuerdo con la aerolínea portuguesa SATA para ofrecer tres vuelos semanales a Boston y Toronto, con escala en Azores, en 2018.

Por su parte, Fernando Clavijo afirmó que “si no fuera por la existencia de esta compañía, la economía canaria no sería la que es”. “El Gobierno de Canarias está inmerso en una estrategia de internacionalización de nuestra economía, y en eso Binter está siendo punta de lanza del empresariado canario -enfatizó-, no solo abriendo la conectividad hacia el continente africano, sino a otras islas y con saltos internacionales”.

Mientras, el subdelegado del Gobierno, Guillermo Díaz Guerra, destacó que Binter es “el hilo conductor en el día a día de miles de canarios”, y resaltó “las nuevas oportunidades y retos” que se abren para la economía de las Islas con las nuevas conexiones internacionales.