Bob Pop relata su violación como apoyo a la víctima de ‘La Manada’

Bob Pop, colaborador del programa de televisión Late Motiv que presenta Andreu Buenafuente, comenzó a contar una de sus historias, como siempre en tono de humor, que acabó precisamente con un público acongojado a la espera del merecido aplauso final. “Recuerdo otra noche memorable en la que me vi yo, en pelota picada, entre los matorrales del Parque del Retiro un verano… Bueno, en pelota picada no, que llevaba unos mocasines marrones de verano”.

Según continúa relatando el periodista, el personal de un camión de basura le facilitó una bolsa para que pudiera cubrirse y, posteriormente, una pareja le acompañó a comisaría. Fue entonces cuando explicó el porqué de dicha circunstancia y los espectadores dejaron de reír: “Me pasó hace como unos 25 años. Una noche que alguien me violó y me desvalijó en el Parque del Retiro. Me dejó ahí tirado y tuve que buscar ayuda”.

Pop añade que “lo pasé muy mal. Y fue una mierda y vomité y me dio todo mucho asco y lloré… Pero al día siguiente y los siguientes días, me reía, salía con amigos, hacía cosas, porque había un subidón. Además del dolor, había un subidón porque cuando crees que te van a matar y sigues vivo, está de puta madre”.

El vídeo, publicado por el programa del canal #O, ha sido compartido más de 11.000 veces en menos de 24 horas.