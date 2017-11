El borrador del borrador

Ladies and gentlemen, los canarios hemos venido a la WTM deseando dejar atrás las incertidumbres que generan el brexit, la quiebra de Monarch, el comportamiento de otros mercados, las crecientes incógnitas que suscita la pérdida de conectividad -que arrastran consigo algunas decisiones de las compañías de referencia- o la depreciación de la libra frente al euro. ¿Qué más? Ah, sí. También nos preocupa la evolución del empleo en el sector turístico, la inminente recuperación de otros destinos especialmente competitivos o, entre otros factores, la insuficiente iniciativa de algunos operadores locales, que han optado por renunciar a la modernización y mejora de sus instalaciones. ¿Y qué más?, ¿se nos olvida algo?, ¿qué se nos está escapando? Ah, sí. Está lo del alquiler vacacional, vaya, veamos, uf, hay quien opina que a nuestro destino no va a conocerlo ni la madre que lo parió si mantenemos al alquiler vacacional en el limbo, sin regulación ni fecha en el calendario, abandonado a su suerte, tensando la convivencia entre un modelo y otro, entre una actividad y la otra, entre unos espacios y los otros. Y, ¿cómo llevábamos eso? Ah, sí verdad. Respecto al alquiler vacacional, uf, este Gobierno quiere aprovechar su presencia en Londres para, desmintiendo a quienes han denunciado que no tiene explicación posible que sigamos sin definir un marco legal para una actividad tan emergente, anunciarles que ya tenemos un borrador del borrador del informe de necesidad que, una vez finalizado, nos permitirá iniciar la redacción inicial de la declaración de intenciones, de tal forma que, culminados los trabajos previos de dicha declaración, podamos recoger el parecer de los diferentes agentes, y así, sin más demora, incorporar el estudio preceptivo que nos permita elaborar un borrador del documento preliminar del decreto. Como ven, avanzamos a buen ritmo, pues la intención del Gobierno es llevar al Parlamento nuestra propuesta en el primer semestre de 2018 o, en su caso, de 2021, garantizando de esta forma que el alquiler vacacional no se nos vaya de las manos por haber llegado tarde y mal.