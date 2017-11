“El Cabildo y Coalición Canaria se burlan de los tinerfeños cada día con los atascos de la TF-5”

Desde que llegó como consejero al Cabildo de Tenerife en 2015 comenzó a exigir la elaboración de un estudio de movilidad exhaustivo a partir del cual se planteen soluciones para terminar con el problema de los atascos en la autopista del Norte (TF-5). Sin embargo, en tres ocasiones el Gobierno insular (CC-PSOE) rechazó la propuesta del PP con lo cual, a su juicio, se demuestra que no existe planificación ni se sabe qué quiere hacerse para terminar con un problema de salud para los ciudadanos, y con uno de gestión para los políticos, que todavía no han decidido cuál es la solución más idónea.

-Su partido ha sido especialmente crítico con el colapso del tráfico en las carreteras en la Isla y en los últimos días se han sumado otras voces, como la de la Federación de Empresarios de la Construcción (Fepeco), que también reclama una solución tajante.

“Me llama mucho la atención cómo especialmente el Cabildo de Tenerife vive alejado de la realidad. En los últimos tiempos hemos sido testigos de muchas actuaciones que, desde mi punto de vista, constituyen una burla directa a los tinerfeños, como subirse a una guagua para demostrar que hay colas y atascos en la TF-5, o decir que los tinerfeños estamos resignados a sufrirlas. Son dos acciones que vienen a marcar un desconocimiento de la realidad. A esto se suma la última rueda de prensa para anunciar el asfaltado de la autopista del Norte”.

-En cualquier caso, el problema no es nuevo, lleva casi 20 años. ¿Se ha llegado al límite?

“Pensé que se había llegado al límite hace dos años. Me reuní varias veces con el presidente insular, Carlos Alonso, para hablar de los problemas graves de la Isla y tenderle la mano para formar parte de un Gobierno insular en un tripartito, y se profundizó mucho en el tema de las carreteras y el cierre del anillo insular. Creí que ese era el punto de inflexión, pero dos años después, la foto fija es idéntica y existen los mismos problemas o un poco más agravados en la TF-5 y en la TF-1, y se ha abandonado el proyecto del anillo insular, con lo cual estoy sumamente preocupado por lo que pueda pasar ”.

-¿En esas reuniones propuso alguna alternativa en concreto?

“El PP tenía claro que había que llevar a cabo el proyecto de la TF-1 con el tercer carril, pero siempre ha dicho que quienes deben decir qué hay qué hacer con la TF-5 deben ser los técnicos, no los políticos. Ahora estoy esperando una nueva idea brillante de alguien de CC para solucionar los atascos. Alguien que diga, como está de moda y hay multinacionales que están hablando de coches voladores en 2019, que quienes vivimos en el Norte deberíamos comprarnos uno para no tener que sufrir las colas. Lo digo en tono jocoso porque todo lo que he visto en los últimos tiempos son ideas brillantes de alguien que no es técnico. Hemos hablado de un tercer carril, de un carril bus-VAO, de un bypass, de un carril reversible y la última, el jueves, ha sido el soterramiento de la autopista a la altura de La Laguna. Dentro de la misma formación política no se tienen las ideas claras. A eso se suma la discrepancia entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo, que es notoria, y no porque antes gobernara en la primera administración el PSOE, sino porque no se tienen las ideas claras. Hemos propuesto desde el primer momento una mesa técnica que proponga distintas alternativas o una sola, que sea la más efectiva para llevar a cabo en la TF-5. Seguir jugando a ideas brillantes por parte de los políticos es un grave error”.

-A su juicio, ¿cuál es la solución más idónea a corto plazo?

“En mi opinión no existe solución a corto plazo. Hemos perdido dos años de oro porque a día de hoy, si tuviésemos los proyectos redactados ya tendríamos la posibilidad de que se financiaran. Ese cacareo que escuchábamos hace años de que ‘Madrid nos maltrata’ y, que no había dinero, ya no es real. No se prepararon para momentos de vacas gordas. Cuando la economía estaba mal, el Cabildo no hacía sino quejarse, ahora que hay dinero, no existen los proyectos para la TF-5, la TF-1 ni para el anillo insular, y por lo tanto, no hay posibilidad de ejecución. No sé cuál es la mejor de las opciones, no soy ingeniero ni arquitecto, ni tengo idea de cómo se traza una carretera, pero que nos hagan caso de una vez y los técnicos del Gobierno regional y del Cabildo definan en una misma mesa cuál es el proyecto idóneo para el caos de la autopista”.

-¿Por qué cree que no se han elaborado estos proyectos?

“Porque la estrategia mediática, especialmente del Cabildo, va marcada en crear conflicto para darle luego soluciones. Pero éste se le ha alargado mucho y se le ha ido de las manos”.

-El problema de los atascos en la autopista es heredado y lleva más de 20 años. ¿Eso demuestra que no ha sido una prioridad para CC?

“Sin lugar a dudas. Para los nacionalistas no ha sido una prioridad que se solucionen los problemas de las carreteras en la Isla. Están inmersos en otras cosas, en esas ideas brillantes tecnológicas, en el Horizonte 2020, pero han abandonado la realidad del pueblo. Creo que en determinadas ocasiones a alguien le ha faltado ser alcalde por un día. Siempre he dicho que para ser director primero hay que ser recepcionista para palpar la realidad del hotel”.

-¿Los ciudadanos han sido demasiado buenos o pasivos, ya que más allá de las redes sociales no se han movilizado?

“Yo soy contrario al llamamiento público de la movilización, pero sí creo que esta se ejerce en un derecho fundamental que es el voto. Por lo tanto, no me valdría de nada todo este lamento público que se produce si nuevamente se da un respaldo a quienes demostraron durante muchos años que no saben plantear soluciones a los problemas. Mucha gente de Tenerife siente esa envidia sana a Gran Canaria, por ejemplo, donde ha habido alternativas y estas han provocado que la comodidad y el acomodamiento no sean una realidad. Se han mojado mucho más, ha habido más planificación, y han conseguido sacar adelante proyectos”.

-Usted dijo que estaba el dinero para hacer el anillo insular pero luego se abandonó esta estrategia. ¿Le han vendido la moto a la ciudadanía?

“Me la han vendido a mí. Yo tuve una primera reunión con Carlos Alonso que acordamos la siguiente fórmula: prefinanciar por parte del Cabildo la ejecución de la obra del anillo, pedirle al Estado que en plazos anuales de cantidades que no habíamos definido, aportara esa cuantía, como se hizo con el tranvía, que devolvía en cantidades de diez millones de euros lo que había prefinanciado el Cabildo. En esta ocasión la estrategia era la misma. Esa negociación en 2015 provocó que en 2016 tuviésemos por primera vez en la historia 15 millones de euros para el anillo. Pero el Cabildo ha cambiado de estrategia, conmigo no han contado en ningún momento, y no sé dónde nos encontramos. Sí es verdad que he escuchado cosas, como las afirmaciones que hizo el consejero insular de Turismo, Alberto Bernabé, en un debate en el que aseguraba que yo pretendía hacer esta obra ‘a cucharaditas’ de 15 millones de euros. Y a mí esto me parece un insulto, porque no es una cucharadita, es mucho dinero y la negociación corre el peligro de no verse reflejada nuevamente en los Presupuestos Generales del Estado, por eso lamento que CC haya abandonado esta estrategia. Hay un cambio unilateral que nos deja a todos descolocados”.

-¿Es partidario de los trenes como proyectos que contribuyan a resolver la movilidad en la Isla?

“Fui de los defensores de los trenes en su momento y luego dije que deberíamos dejarlos aparcados. En mi opinión, ahora hay que aprovechar los recursos para otra cosa, como mejorar las carreteras y luego, si consideramos que es beneficioso, apostar por los trenes. Por eso, envío un aviso a navegantes: lo que falta es que hiciéramos una obra que imposibilitara el desarrollo de los trenes para el futuro”.

-¿Y del carril bus-VAO?

“Puede ser una alternativa, pero dentro del abanico de opciones que se han planteado no soy capaz de elegir la mejor, porque no conozco los beneficios que ofrece cada una de ellas. Por eso insisto en que esta tarea le compete más a la parte técnica que a la política, cuyos responsables juegan a ser técnicos. Lo que sí lamento es que hayan convocado una rueda de prensa para sacar pecho de forma intencionada en el peor momento, como ocurrió el pasado lunes. Es como poner una fanfarria por fuera de un duelo. Por eso no asistí a la convocatoria”.

-El presidente de Fepeco apuesta por la vía de circunvalación, mientras que Podemos critica esta alternativa y defiende la del carril bus-VAO porque considera que es la mejor opción para la ciudadanía. ¿Usted de qué lado se posiciona?

“Si a mí me demuestran técnicamente que el mejor proyecto para los ciudadanos es el carril bus vao, lógicamente apostaría por él. Pero echo en falta en todo esto esa parte técnica que certifique que es así. He escuchado de todo en función de quien hable. Yo enumeré algunas cosas, pero después hay que añadirle esa app que se han colocado para ganar puntos, o el cambio de horario de la Universidad de La Laguna”.

-Recientemente, anunció que va a ser el candidato en 2019 a la Alcaldía de Los Realejos. En caso de que repita al Cabildo, ¿qué propondrá para solucionar el problema del tráfico en la Isla?

“Primero tendré que hablar con el presidente insular para poder presentarme (bromea). Entiendo que tengo cosas que aportar a la Isla, me encuentro capacitado para hacerlo, y tengo las ideas claras. Pese a ser el del tráfico un problema de muchos años, incidimos porque hemos perdido dos años de oro y han sido importantes para tener a día de hoy la solución sobre la mesa con la documentación correspondiente, los planes insulares aprobados, y poder afrontarlo de manera urgente. Sin embargo todo esto no ha sucedido”.