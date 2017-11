Caco Barreto, Adán Silvera y Aarón Rodríguez, triunfadores en Taco

Buenos combates, igualdad y espectáculo. Esas fueron las sensaciones que dejó la velada celebrada este fin de semana en el complejo deportivo Pablos Abril, en Taco, bajo la organización de Francel Promociones. Caco Barreto, Adán Silvera y Aarón Rodríguez regresaron a la actividad después de mucho tiempo fuera de los cuadriláteros y lo hicieron con buenos triunfos.

No lo pasó bien Barreto ante el rumano Stefan Nicolae. Le complicó mucho la pelea Nicolae al talentoso púgil de Añaza que estuvo en aprietos cuando el rumano lo conectó finalizando el primer asalto y lo tuvo durante muchos segundos a punto de irse a la lona. Reaccionó el tinerfeño en el segundo episodio, leyendo mejor el combate, saliendo y entrando para combinar y provocando las continuas marrullerías de un rival que fue amonestado con la pérdida de dos puntos durante esos tres minutos.

En el tercer asalto Barreto manejó mejor la situación, conectó alguna mano buena y se alejó de esa distancia donde había sufrido por su afán de ganar antes del límite frente a un rival engañoso. El boxeo poco ortodoxo de Nicolae le dio para llegar vivo al último asalto aunque en las cartulinas saliera perdedor hasta el momento. Apretó un poco más el rumano para tratar de dar la sorpresa, pero no fue suficiente para evitar la victoria de Barreto al que se le notaron los meses de inactividad.

Aarón Rodríguez Baby Ratón y el grancanario Marcos Vikingo Figueras protagonizaron una batalla sin tregua durante los cuatro asaltos que se saldó a favor del portuense. Salió fino Aarón en busca de su primer triunfo como profesional frente a un rival valiente, como siempre, al que le quedan tres peleas para llegar a la cifra de 100 con la que quiere retirarse.

El primer asalto salió parejo aunque el tinerfeño conectó alguna mano más clara ante la presión de su rival. En el segundo episodio Figueras volvió a salir con su única velocidad, hacia delante y se encontró con el buen trabajo a la contra de Aarón que llevó a la lona al Vikingo finalizando el asalto.

Con clara ventaja en las cartulinas afrontó el portuense el tercer asalto que salió favorable al pundonoroso púgil grancanario que en el cuarto episodio presionó hasta la extenuación a un Aarón que volvió a conectar buenas series y que acabó llevándose el triunfo por decisión unánime.

En el combate que cerró la velada Adán Silvera El Pretoriano fue de menos a más. El pupilo de José Febles tuvo capacidad para mimetizarse en un combate donde Tato Primera no dio ni un paso atrás. El palmero, especialista en artes marciales mixtas, quería desquitarse del robo que sufrió hace unos días en Barcelona frente al ucraniano Vyacheslav Zhyvotyagin en una más que controvertida decisión dividida. Adán no se lo permitió por calidad, porque el fajador palmero no dejó de presionar ni un segundo en todo el combate.

Los 18 minutos de contienda fueron de una presión constante de Tato Primera sobre un Adán que trabajó a la contra, colocó su recto de izquierda en las pocas ocasiones que hubo pausa y se quitó las manos que le cruzó su contendiente con el único ánimo de liquidar el pleito por la vía rápida. En los últimos asaltos se fue viendo una mejor versión de Silvera, metiendo manos abajo y acabando series completas de tres y cuatro golpes, con muchos ganchos con las dos manos y con el premio de la victoria por decisión uánime y del aplauso para los dos contendientes.