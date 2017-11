“CC chantajeó con un ‘no’ al presupuesto estatal si se debatía la reforma del Estatuto y la electoral”

La portavoz adjunta de Ciudadanos (Cs) en el Congreso de los Diputados, la palmera Melisa Rodríguez, asegura en esta entrevista que el proyecto de ley de nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias estuvo “bloqueado 11 meses” en las Cortes, con sucesivas prórrogas para presentar enmiendas, porque, según dice que le explicó el PP a Cs, Coalición Canaria (CC) se negaba negociar su apoyo a los Presupuestos del Estado si no se aplazaba el debate de la reforma estatuaria , que incluye además debatir una reforma del sistema electoral.

-La reforma del Estatuto de Autonomía ha estado once meses parada en las Cortes Generales y ahora se ha reabierto el trámite. ¿Por qué tantas prorrogas?

“Estuvo tanto tiempo bloqueada porque CC ha venido amenazando con que si no se seguían poniendo prórrogas, a petición de PP y PSOE, a la presentación enmiendas, no negociaría ni apoyaría los Presupuestos Generales del Estado. En Cs creemos que es porque CC quería evitar que debatamos en las Cortes la reforma del sistema electoral, para llegar a un acuerdo en Canarias, en el Parlamento, donde no está Ciudadanos”.

-¿Y cómo es que se ha desbloqueado ahora el trámite ?

“Cuando el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dijo que se iban a prorrogar los Presupuestos de este año para 2018, inmediatamente nosotros rechazamos que hubiera más aplazamientos del debate del nuevo Estatuto de Autonomía, por entender que ya no había margen para más prórrogas”.

– ¿El PP les decía que esa era condición de CC para negociar?

“Sí. El PP nos comentaba que CC le había dicho que si no se aplazaba ese debate no apoyaría los Presupuestos del Estado. Y eso es grave, porque CC ha antepuesto el bloqueo del Estatuto a la aprobación de los Presupuestos estatales, y ha sido responsable de frenar que pudiese llegar a las islas 400 millones de euros”.

-Pero la normativa electoral es solo parte del Estatuto, que prevé aumentar las competencias de Canarias. ¿Le va la vida a CC en el sistema electoral?

“Hace once meses dijeron que era urgente tener un nuevo Estatuto de Autonomía. Ciudadanos ha hecho sus deberes y ya el pasado mes de mayo presentamos 98 enmiendas, para tener un texto constitucional, ya que la propuesta remitida a la Cámara no lo es; para que se clarifiquen las competencias de las aguas siguiendo directrices internacionales; y para que se eliminen los aforamientos políticos y otros privilegios. CC no ha querido que se debata el Estatuto, y pensamos que es por la ley electoral”.

-¿Qué tiempos se manejan para el aprobar el nuevo Estatuto?

“En diciembre tiene que empezar a andar el debate, porque se constituirá la ponencia en el Congreso de los Diputados. Ahí CC y PP al parecer negocian de manera opaca un texto de esta reforma estatutaria”.

-Se debate en Canarias y se debate en las Cortes la reforma electoral. CC, NC, PSOE, PP… prefieren un consenso aquí, pero ustedes no tienen diputados en el Parlamento autonómico….

“En las Cortes hay varias mayorías posibles. La realidad es que CC solo tiene una diputada en Madrid, y tendrán miedo de que se pueda llegar allí a otro acuerdo diferente al de Canarias.”

-Ustedes con 54.000 votos no tienen escaños autonómicos, pero ASG, con diez veces menos votos, tiene tres. ¿Qué plantea usted para la reforma electoral?

“Abogamos por mantener los 60 diputados y un reparto de escaños teniendo en cuenta los criterios de población y territorio, aunque estamos abiertos a hablar y buscar un consenso con el resto de partidos, porque lo importante es que se atienda al reclamo de los ciudadanos y se corrija el que es el sistema electoral más injusto del mundo”.

-¿Entonces cree usted que CC prefiere mantener un sistema electoral que le permite ser primera en diputados pero tercera en votos, a lograr un mayor autogobierno para el Archipiélago?

“Si el nuevo Estatuto de Autonomía es tan necesario para los canarios, como ha sostenido CC, hasta el punto de que para ellos tenía que salir de forma urgente, lo cierto es que es la propia Coalición la que quiso aplazarlo once meses, y solo por la normativa electoral que se debatirá con la reforma del Estatuto, pues ya no les parece urgente. Ellos tendrán que explicar el por qué.”