“CC ha sido desleal con mi partido; hace falta un pacto progresista en La Laguna, y en eso estoy empeñado”

A una semana para las primarias, en la que 2.582 militantes socialistas elegirán quién ocupará la secretaría general del partido en Tenerife, el alcalde de Guía de Isora, Pedro Martín, que se disputará el cargo con la exdiputada regional Gloria Gutiérrez, se esfuerza estos días en trasladar un mensaje a los afiliados dirigido a encontrar respuestas comunes a través de un discurso único adaptado a la realidad de la Isla, que, admite, ahora no existe en su partido. En esta entrevista concedida a DIARIO DE AVISOS, el regidor isorano insiste en su discurso de abrir el abanico de los pactos a todas las fuerzas políticas sin excepción, remarcando que “la realidad de Tenerife no tiene nada que ver con otras islas”. “No somos subsidiarios de nadie y menos de Coalición Canaria”, advierte.

-Esta semana se ha quejado de guerra sucia desde algunos sectores del partido que han aireado una supuesta imputación suya, inexistente, por la presunta contratación irregular de un trabajador en su municipio. ¿Quién quiere quitarle del medio de la carrera por la secretaría insular?

“Los que han enviado documentación con falsas imputaciones judiciales contra mi persona no sé quiénes son, de momento. Hacen comentarios a determinados periódicos y en redes sociales, pero no dan la cara. Yo he pedido a mi partido por escrito que me informe si hay alguna reclamación contra mí y los nombres de esas personas para poder actuar en consecuencia”.

-Además de este episodio judicial, ¿ha detectado otros movimientos dirigidos a desgastarle como candidato a liderar el PSOE tinerfeño?

“Sí, se han presentado escritos diciendo que, como soy el secretario general del partido en Guía de Isora, no puedo ocupar ese cargo a nivel insular, cuando los estatutos no dicen nada de este asunto y, además, ya se han producido en el pasado casos similares. Me pregunto por qué este tipo de ataques tan furibundos basados en infundios contra mí. Me empieza a preocupar, porque se salen del ámbito estrictamente ideológico del PSOE y pueden responder a otro interés que desconozco”.

-Ha manifestado, días atrás, que desde que dijo que apoyaría una moción de censura en La Laguna, esa campaña que denuncia ha arreciado contra usted. ¿Tocar el Ayuntamiento de La Laguna es agitar un avispero?

“Cualquiera que se presente a la secretaría insular, sabiendo que en La Laguna podíamos tener un pacto distinto al actual, si no se pronuncia sería sospechoso, preocupante e irresponsable. Un aspirante a liderar el partido tiene que opinar sobre la segunda ciudad más importante de Tenerife. Los afiliados de La Laguna tienen derecho a saber qué opino antes de ir a votar. Yo no voy a imponer nada a nadie, habrá que contar con los afiliados, pero el secretario general tiene que tener criterio, y el mío es apoyar un pacto progresista. Algunos se han puesto nerviosos y lo lamento. Hasta ahora yo pensé que el Partido Socialista tenía un discurso propio y no el de hoy. No somos subsidiarios de ningún partido y menos de Coalición Canaria”.

-¿Es La Laguna el ejemplo de lo que usted ha dicho que no quiere, ser la muleta de Coalición Canaria?

“El PSOE tiene que tener la opción de poder pactar con quien considere mejor en base a un programa y a un proyecto. Y eso yo reivindico que se pueda hacer con cualquier partido político. CC ha sido desleal con mi partido; hace falta un pacto progresista, y en eso estoy empeñado. Nuestra realidad, la de Tenerife, no tiene nada qué ver con otras islas. Por lo tanto, tenemos que adaptar nuestro discurso y nuestro proyecto a la realidad insular”.

-¿Qué opina sobre las afiliaciones masivas de militantes de su partido en La Laguna y su posible vinculación con presuntas contrataciones irregulares en el Hospital Universitario de Canarias, asunto que UGT ha anunciado que llevará la próxima semana a la Fiscalía?

“Quiero pensar que si hubiese habido afiliaciones masivas y claramente orientadas a un interés particular, el partido ya hubiera hecho algo. Insisto, quiero pensarlo. Pero no dispongo de más información que la que he podido leer en DIARIO DE AVISOS”.

-Desde hace meses, el foco de los escándalos está puesto sobre La Laguna: Hospital Universitario de Canarias, el concejal Zebenzuí, caso grúas, prórrogas de contratos con reparos… ¿Le abochorna como socialista que su partido sostenga a CC en el Ayuntamiento?

“No voy a hablar de corrupción, porque son palabras mayores y hay que demostrarlo. Lo que sí creo es que desde hace tiempo se podría haber articulado una alternativa al actual gobierno en una ciudad que siempre ha sido progresista. Dicho eso, la tarea de denunciar o no cualquier asunto en el Ayuntamiento le correspondería, en primer término, a la agrupación local de La Laguna”.

-Ampliemos la mirada política a todo el Archipiélago. ¿Cómo define la situación actual de su partido en Canarias?

“Estamos recomponiéndonos de un proceso largo en el que hemos salido del Gobierno, en el que hay una nueva dirección regional y en el que los sucesivos procesos de primarias están dilatando mucho la segunda parte, que es la de sentarnos para plantear el modelo de Canarias que queremos, y que pasa por reflexionar para combatir la pobreza en las Islas, definir el modelo energético y cambiar el sistema electoral, entre otras prioridades”.

-Con la llegada del nuevo secretario regional, Ángel Víctor Torres, y su equipo, ¿ha perdido tono crítico el PSOE en su labor de oposición al Gobierno de Canarias, actualmente en minoría?

“Yo encuentro un tono crítico potente, tenemos el ejemplo de Iñaki Lavandera, que ha sido muy contundente estos días. Creo que a medida que vayan pasando los meses y se consolide la nueva dirección no solo se irá incrementando el nivel de crítica sino también la parte propositiva del partido, es decir, la de proponer alternativas. Hay muchos debates abiertos en los que creo que mi partido tiene que intervenir”.

-¿Cómo cuáles?

“Aparte de los que he mencionado, hay que plantear un debate amplio sobre el turismo, que es un tema que el Gobierno de Canarias no le da la trascendencia que tiene, y también hay que debatir sobre las carencias en materia de carreteras, un problema que se ha agravado por los drásticos recortes de las inversiones del Partido Popular y por la escasa previsión del Gobierno regional en movilidad. De los problemas energéticos en Tenerife ya no se habla, pero siguen ahí, como la famosa línea del Sur que provocó el efecto Vilaflor y que continúa sin resolverse, o la necesidad de reforzar el sistema eléctrico en el Norte. Y qué decir del empleo, que es la gran cuestión. Se han recuperado fondos del Estado y es el momento de decir qué queremos hacer con el empleo en Canarias”.

-Canarias sufre un mal crónico que es el del desequilibrio económico, el desigual reparto de riqueza. ¿La solución pasa por un cambio de modelo económico, como ha manifestado el presidente Clavijo o hay margen más cortoplacista desde la política para intentar darle la vuelta a esta situación?

“La política está para eso. El dinero que se destina en Canarias a la pobreza es escasísimo. No estamos hablando de un problema de uno o dos años, así que cualquier plan para combatirla debe basarse en un proyecto plurianual, con partidas presupuestarias entre el 3% y el 5% del presupuesto regional, para atender el frente asistencial, es decir, las ayudas para salir del pozo, y aprobar proyectos de formación y de inserción laboral para los colectivos más desfavorecidos”.

-El calvario que padecen miles de tinerfeños cada día en las autopistas, demuestra que la realidad ha ido muy por delante de cualquier previsión, que generalmente se toma pensando en el corto plazo. A eso se le une el retraso de las grandes infraestructuras de la Isla, muchas de ellas en el Sur, como denunció DIARIO DE AVISOS. ¿Por qué cuesta tanto sacar adelante los proyectos estratégicos en Tenerife?

“Todos tenemos muy claro lo que hay que hacer, pero la cuestión es por qué no se ha hecho hasta ahora. La situación en las autopistas exige soluciones urgentes. Ha habido un gravísimo problema de planificación, pero también ha faltado decisión. Estamos a la espera de que Coalición Canaria, que ahora gobierna holgadamente, asuma este problema como una prioridad absoluta, tramitando proyectos y realizando adjudicaciones. Se deben tomar decisiones inmediatas, porque no es un problema de Tenerife sino de Canarias”.

-Mirando al horizonte electoral de 2019, ¿a qué aspira el Partido Socialista en Tenerife? ¿Cuáles son las expectativas reales para el Cabildo y los ayuntamientos de la Isla?

“Nosotros tenemos que aspirar a gobernar en Tenerife. No podemos salir a las elecciones pensando con quién vamos a pactar. Contamos con un gran respaldo social en la Isla y una presencia enorme en los ayuntamientos. ¿Qué nos falta? Un discurso más claro que nos diferencie de los demás. Debemos generar ilusión y eso no se consigue mirándonos permanentemente a nosotros mismos, sino conectando con el sentido común de la gente en la calle. Trabajadores, gente sencilla del campo, intelectuales… todos nos preguntan que cuándo vamos a despertar”.

-¿La prioridad en su partido es articular un discurso que unifique y represente a los socialistas tinerfeños?

“Sí, pero eso incluye otras prioridades, como trabajar por la cohesión interna, no sólo insular sino también comarcal, dotar de formación a las agrupaciones locales para que puedan tener criterio político y enfrentarse a cualquier debate, y, que la frase “abrir las casas del pueblo” no sea solo un cliché para un discurso. Las agrupaciones deben ser lugares donde se dé asesoramiento jurídico a personas o espacios en el que puedan estudiar nuestros jóvenes”.

-Por último, ¿el encarcelamiento de más de medio gobierno catalán a un mes y medio de las elecciones autonómicas, qué consecuencias cree que traerá?

“Cataluña ha entrado en una espiral permanente de despropósitos. Hoy estamos viendo las consecuencias de muchas de las actuaciones del pasado, a las que no se les dio trascendencia. Aunque esté suficientemente motivado el ingreso en prisión, creo que desde el punto de vista político ese encarcelamiento ha sido un error, porque va a generar victimismo y desvirtuará unas elecciones que son para elegir un gobierno autónomo y que se convertirán en un plebiscito sobre la independencia. Por eso me parece mal estas detenciones. Las decisiones que entiende la Justicia que son las correctas van por un lado y, por otro, lo que sería conveniente desde el punto de vista político”.

“LA POLÍTICA EMBRUTECE Y LA LECTURA AYUDA A DESINTOXICAR”

Pedro Martín, que el próximo mes cumplirá 52 años, lleva más de dos decenios como alcalde de Guía de Isora, cargo al que accedió con apenas 29 años, convirtiéndose en uno de los regidores municipales más jóvenes de España. Cuando se le pregunta por una afición, no duda en responder: “Mi tesoro particular son los libros”. Esa pasión por la lectura, inculcada por su padre, que no le dejaba jugar a las cartas y que siempre le ponía un libro entre sus manos, hoy la sigue agradeciendo, “porque la política embrutece y la lectura te ayuda a desintoxicar”. Pero Pedro Martín tiene otra pasión que no esconde, el boxeo, que se presta al paralelismo metafórico con la política. Recuerda las horas que pasaba frente al televisor de su casa, también junto a su padre, para ver los primeros combates en blanco y negro. La esencia de este deporte, al que considera injustamente marginado por los medios de comunicación y del que destaca su “parte de nobleza”, la traslada a su día a día, donde confiesa que es más de tomar la iniciativa que de encajar golpes. “Si algo me estimula en política es que se me descalifique, porque me activo de inmediato”. El día que cuelgue los guantes en la política, “una labor en la que siempre hay que ser consciente que estás de tránsito”, confiesa que mirará a su familia con la tranquilidad de haber hecho todo lo mejor que pudo.