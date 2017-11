“CC es la responsable de las colas en Tenerife; ha castigado a la isla en 30 años”

Aurelio Abreu (PSOE), vicepresidente del Cabildo de Tenerife, ha manifestado que, en relación al problema del caos de tráfico en Tenerife, su partido “solo lleva seis años en el gobierno insular, y cuando no ha habido convenio de carreteras con el Estado”, pero considera que “quien ha tenido la responsabilidad los últimos treinta años ha sido Coalición Canaria y ha castigado a la Isla, en la que hemos sufrido las colas de la TF-5 y ahora desgraciadamente también en la TF-1, así que CC no puede escurrir el bulto”.

Tal como ayer adelantó este diario, Abreu denunció que a día de hoy, “no hay proyecto licitado para afrontar las infraestructuras viarias” y teme que las obras no comiencen hasta finales de 2018, sin contar con el nuevo parón que ha sufrido el convenio de carreteras con el Estado.

“No hay ningún proyecto preparado ni en disposición de sacar a concurso: ni el anillo insular, ni el tercer carril de la TF-1 y la TF-5 , ni la vía de circunvalación de La Laguna, no hay ningún proyecto que podamos licitar ahora; todo han sido cantos de sirenas, exabruptos, peleas entre la clase política, entre la Viceconsejería de Obras Públicas y el Cabildo y tenemos que pedir disculpas a los ciudadanos porque en Tenerife ha faltado valentía política para tomar decisiones como ha ocurrido en otras islas, además de tener un consejero de Obras Públicas que sea sensible con Tenerife”.

“Cuando dicen que estaban ya redactados los proyectos para las conexiones del anillo insular y el tramo de Santiago del Teide a El Tanque, no están, por mucho que alguien ponga 300 o 400 millones. Ahora mismo se acaba de sacar a concurso el tramo de Santiago del Teide hasta El Tanque y la adaptación medioambiental tardará un año, por lo que no comenzará esa obra, en el mejor de los casos, hasta finales de 2018. Todo lo que se ha dicho hasta aquí, nada más lejos de la realidad”, manifestó. Abreu defendió a la alcaldesa de Candelaria, la socialista Mari Brito, ante su negativa al tren del Sur, que el vicepresidente del Cabildo no considera ahora mismo “prioritario” y que lo ve como “un proyecto a muy largo plazo”.

El apoyo a Brito es total de sus compañeros del Cabildo, porque su decisión sobre el tren compete a su independencia municipal. “Ella ha dignificado la política, tomando la decisión de expulsar a los concejales de CC por no haber sido leales y han intentado desviar la atención con un acuerdo del pleno sobre el tren, como si otros alcaldes nacionalistas, como los de La Laguna o Santa Cruz, no se han opuesto a proyectos impulsados de sus compañeros nacionalistas en el Cabildo”, aseveró.

Abreu recordó que siempre ha habido rechazo a infraestructuras de interés general y que hoy son fundamentales: “¿Ustedes se imaginan hoy el casco de Icod de los Vinos sin la variante o La Laguna sin la Vía de Ronda?”.

El vicepresidente considera, sobre el saneamiento que “en seis o siete años esperamos resolver el problema de la Isla, para lo que se necesitan “mil millones ”, porque “no podemos seguir vertiendo aguas residuales al mar o al subsuelo”.

Sobre la puesta en funcionamiento del puerto de Granadilla, señaló que “es una extraordinaria noticia para Tenerife; esperemos que traiga el desarrollo equilibrado en la isla y empleo”.