La victoria de Pedro Martín como líder ‘rearma’ al PSOE de Tenerife frente a la alianza regional de Torres con CC

El alcalde de Guía de Isora, Pedro Martín, es desde anoche el nuevo líder orgánico del PSOE en Tenerife después de obtener un claro apoyo mayoritario de los militantes, 62,83%, frente al 37,17% de su rival en las primarias por la Secretaría General insular, Gloria Gutiérrez, a quien aventajó en cerca de 400 votos (1.038 obtuvo el político sureño frente a 614 la exconcejal santacrucera). La participación alcanzó el 63%.

Esta elección abre un frente tinerfeño de contestación al nuevo secretario general en Canarias, Ángel Víctor Torres, pues Martín ha reivindicado un mayor peso del PSOE de Tenerife en el organigrama regional del partido, se decanta sin ambages por una moción de censura en La Laguna contra CC (apartándose de la línea del líder regional) y ha cuestionado la destitución de Patricia Hernández como presidenta del grupo parlamentario, quien con esta victoria recobra fuerzas para optar de nuevo a ser candidata a presidir el Gobierno canario en 2019, puesto que también ambiciona Torres. La diputada, de hecho, anoche acudió a la sede del PSOE donde se presentaron los resultados de estas primarias, y le dio a Martín un efusivo abrazo, una imagen cargada de significado.

Anoche, el secretario general electo compareció con Gloria Gutiérrez en la sede insular del PSOE y, cumpliendo con el ritual de estas ocasiones, coincidieron en dar una imagen de organización cohesionada. “Este es un partido unido, que trabaja, que debate y que al final confluye en un proyecto común”, dijo Martín, quien elogió a su rival porque es “un valor” para el PSOE y seguirá en el futuro trabajando para el partido. “Tenemos un partido vivo y con fuerza, eso es lo que sacamos de estas primarias. Hay partido, hay esperanza y hay confianza”, concluyó Gutiérrez, informó Efe.

El golpe del efecto en el PSOE tinerfeño se produjo además en vísperas de la reunión de la Ejecutiva Regional hoy para tratar si apoyar o no la destitución de Santiago Negrín como presidente de la RTVC, uno de los asuntos en los que Torres ha provocado malestar en el grupo parlamentario, que en julio pidió, sin titubeo, su dimisión y abogaba por su relevo, y ahora ha visto a una dirección regional indecisa y plegada a CC.

La candidatura de Martín surgió como reacción a lo que se interpretó como un intento de Torres de aislar en el Parlamento a Patricia Hernández y a sus afines, como Iñaki Lavandera, y el triunfo en las primarias de ayer es un mensaje que tendrá que interpretar el líder regional. Porque Martín tiene claro que el enemigo en Tenerife es CC y no comulga con preparar ningún terreno para reeditar el pacto en 2019, sino acudir a las elecciones con un discurso contundente sobre el partido de Fernando Clavijo y soltándose las amarras de Coalición en La Laguna. Por ello, la tormenta interna en el PSOE canario está servida, aunque todo dependerá de cómo maniobre el líder regional desde su isla, Gran Canaria, donde CC tiene un peso muy testimonial en la política, mientras que en Tenerife, pese a estar tocada, sigue teniendo su feudo, de momento gracias al apoyo del PSOE en el Cabildo y La Laguna. En este punto cabe recordar que Torres no ganó en Tenerife las elecciones a la secretaría general, sino Patricia Hernández. Sí lo hizo en La Laguna, gracias al sector del PSOE que no quiere romper el pacto de gobierno con CC en Aguere. Y en ese municipio ganó anoche Gloria Gutiérrez, con 189 papeletas por 82 para Martín, según datos publicados por Canariasahora.com.

Martín goza de un cierre de filas en torno a él en esta empresa por parte de los alcaldes socialistas del Sur de Tenerife, un grupo en el que se encuentra José Miguel Rodríguez Fraga, regidor de Adeje y presidente del PSOE canario. Un aval, que, unido a su nítida victoria ayer, le puede permitir una estrategia propia en Tenerife, pese a que en algunos aspectos sea divergente de la que, ya por omisión, ya por acción, mantiene la nueva dirección regional. Su elección puede abrir una tormenta interna en el PSOE canario.

El flamante secretario general del PSOE en Tenerife -cuya proclamación oficial será en diciembre en el Congreso Insular- planteó anoche, en sus primeras declaraciones tras conocerse los resultados, la necesidad de “abrir un debate sobre las grandes cuestiones de Tenerife y además fortalecer las agrupaciones locales”, ya que el PSOE es el partido que más respaldo tiene en la isla. Gutiérrez expresó su agradecimiento a los militantes que le han apoyado y felicitó a Martín por la victoria.

Por la sede insular del PSOE se dejaron ver anoche también el consejero de Medio Ambiente en el Cabildo, José Antonio Valbuena, y la de Patrimonio Histórico, Josefa María Mesa, que fue edil en el Ayuntamiento de Guía de Isora con el ganador anoche de las primarias como alcalde.

Martín, que en las campaña de este proceso interno se llegó a quejar de guerra sucia contra él a raíz de sus opiniones que no casan con la prudencia sobre CC por parte de Torres y sus afines en la Isla, dijo anoche que quiere “pasar página sobre las cuestiones de los debates en primarias; ahora hay que empezar a trabajar en cuestiones de futuro”.