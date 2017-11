Clavijo: “Tener hijos es opcional, pero que te venga la regla eeees…”

Ha sido una de las noticias más leídas estos días y, sin duda, una de las que más comentarios ha generado en las redes sociales. El pasado martes día 31 de octubre, se anunciaba la rebaja en el IGIC en los artículos de higiene femenina, tales como compresas y tampones, convirtiéndose así las canarias en las primeras mujeres de España exentas de la denominada “tasa rosa“.

Hoy, en entrevista a la Cadena Ser, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, preguntado sobre los detalles de la tan comentada medida, y en particular, sobre el por qué de aplicar la rebaja a estos productos y no, por ejemplo, a los pañales, que “tendría más sentido porque se consumen más masivamente”, según el entrevistador, afirmó con total naturalidad, aunque no sin ciertas dudas, que es así porque “la decisión de tener hijos o no es opcional, pero que te venga o no la reglaa eeees biológico… por, poor, pooor decir algo”.

Escucha aquí abajo el audio de la conversación.