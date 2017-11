“El cliente, cuando entra a El Corte Inglés, se siente importante y escuchado”

El Corte Inglés está de aniversario en Canarias. Son 40 años de presencia en las Islas que el grupo celebrará por todo lo alto con muchas actividades que se prolongarán hasta el mes de abril. Una de ellas se celebró anoche, un pase de modelos donde se presentó toda la moda de El Corte Inglés. Hace cuatro décadas que la firma de distribución de moda abrió en la calle Mesa y López, en Las Palmas de Gran Canaria. En el año 1995, tras la compra de activos de Galerías Preciados, El Corte Inglés llegaba a la calle de El Pilar, en Santa Cruz de Tenerife, para después abrir otros dos grandes centros, en Siete Palmas (Gran Canaria) y Tres de Mayo, en Tenerife, en octubre de 2000. Y desde entonces, el objetivo del grupo sigue siendo el mismo: el cliente.

-¿Qué actividades van a desarrollar durante estos meses para celebrar el aniversario?

“Muchas. El pistoletazo de salida fue recientemente la entrega de medallas a los empleados que llevan en la empresa 15 y 25 años. Primero fue en Las Palmas de Gran Canaria, en el Auditorio Alfredo Kraus, donde se reconoció a más de 600 compañeros; y después, en Santa Cruz de Tenerife, en el salón de actos de Cajasiete, donde se entregaron las medallas a 350 compañeros”.

-Esto dice mucho de una empresa, ¿no? Me refiero a que haya empleados con más de 15 y 25 años trabajando en el grupo.

“Exacto. Es muy difícil ver esto hoy en día, lo que demuestra que somos una empresa comprometida y que cuida mucho a los empleados. A la gente le gusta trabajar aquí. Pero le cuento más: hay más actividades que haremos hasta abril. Además de la de hoy [por ayer], en Navidad haremos muchas cosas, sobre todo, para los niños; y seguiremos con las reformas, como estamos haciendo con el centro de Mesa y López. El año que viene le daremos la vuelta al de Tres de Mayo para actualizarlo”.

-¿En qué consistirán esas reformas? ¿Puede adelantarnos algo?

“Sí, claro. Hay divisiones, como por ejemplo, caballeros, que se han quedado pequeñas. Por ello, vamos a coger toda la planta para caballeros con firmas en exclusiva. También vamos a crecer muchísimo en la parte de electrónica y deportes y, sobre todo, en restauración y ocio. El cliente es cada vez más exigente y no solo le gusta venir al centro a hacer shopping, sino también a encontrarse buenos restaurantes y a pasarlo bien con toda la familia. El Starbucks es un ejemplo de hacia dónde queremos ir. Es la línea que queremos seguir”.

-Pero el centro está muy limitado en cuanto a la restauración, ya que no puede abrir de noche.

“Lo que pide en estos momentos la restauración es crecer, y lo vamos a hacer con dos operadores nuevos y, a partir de ahí, haremos números y veremos si nos compensa abrir por la noche”.

-¿A qué se refiere cuando habla de nuevos operadores?

“Nuevas ofertas gastronómicas”.

-Bueno, hace un tiempo se hablaba de unas escaleras o ascensor por fuera del centro para llegar directamente a los restaurantes.

“Hay varias alternativas. Tenemos centros en Madrid que tienen ascensores. Lo tenemos previsto. Esto es algo que se puede gestionar sin problema. Sería muy bueno para la ciudad. Mire, nosotros siempre pensamos en la ciudad. Nos debemos al cliente y al turista, y esto es lo que se demanda”.

-¿Cree que el hecho de que El Corte Inglés, al igual que otros centros que están a su alrededor, no pueda abrir los domingos, porque no entra en la zona de afluencia turística, impide el desarrollo de la ciudad y va en contra de lo que demanda el cliente?

“Totalmente. Se trata de una demanda del turismo, de los cruceristas y del público local. Piense que el hábito de compra ha cambiado por completo y hay muchísima gente que no puede comprar entre semana y daría lo que fuera por poder hacerlo en domingo. Gente a la que le gusta salir el domingo de shopping. Es una pena que una ciudad que está orientada al turismo no abra los comercios el domingo o, lo que es peor, que no se abra del barranco hacia al mar. No lo entendemos, pero no lo entendemos ni nosotros ni Meridiano, ni el centro comercial Tres de Mayo, que ahora se está reformando. El Corte Inglés es partidario de que abra toda la ciudad, porque es un acto de responsabilidad. Nosotros nos debemos al turismo, y si vivimos del turismo, ¡cómo le decimos al turista: venga el primer domingo de cada mes o mejor un lunes, o mejor le decimos a la naviera que atraque en Las Palmas porque en Santa Cruz no se abren lo comercios! Es el mundo al revés: en la calle Castillo se puede abrir y no lo hacen, y a nosotros, que queremos, no nos dejan. Es una cuestión de sentido común, porque se crea más empleo e indirectamente se da más trabajo a los taxistas, a la restauración… Le insisto, le da vida a la ciudad. Mire, una ciudad turística tiene que ser dinámica, abierta al mercado, por eso me choca cuando el pequeño comercio sigue sin ver esto. El peligro no somos nosotros, es Internet, que no deja dinero para las arcas del ayuntamiento porque no paga impuestos como nosotros, ni tampoco a la ciudad y, como le dije antes, abre las 24 horas, los 365 días al año. Hay estudios del propio Gobierno de Canarias que confirman que el tercer motivo de visita a la Isla es el shopping y que el domingo es el tercer día donde más se compra, por detrás del viernes y el sábado”.

-¿Cómo ha cambiado en estos 40 años el sector de la distribución? ¿Es el mismo cliente el de ahora que el de hace cuatro décadas?

“Sí, sumamos 40 años en las Islas y todo ha cambiado mucho: el sector y el cliente. Hay un nuevo jugador, que es Internet y que, como decía, está abierto 365 días al año, 24 horas al día. No entiende de domingo, ni de reglas, y nosotros tenemos que ser responsables con la ley. Luego está el cliente, que es muy exigente y tiene mucha información, lo que nos obliga, por otro lado, a estar informados también. Hemos crecido en horas formativas más de dos dígitos. Estamos obligados a formar a nuestros equipos. El cliente sabe mucho y tenemos operadores, como Amazon o Alibaba, que están ahí, reclamando su espacio.”

-Sí, pero ustedes le han plantado cara…

“Sí. No nos hemos quedados quietos. En Canarias tenemos una plantilla de 5.000 personas y a nivel nacional rozamos las 100.000; o te pones al día o te pones al día, no queda otra”.

-Una de las cosas que más han caracterizado al Corte Inglés siempre ha sido la atención al cliente, a pesar de que es más caro. ¿Esto ha cambiado?

“Sí, en que no somos el más caro. Mire, el cliente cuando entra al Corte Inglés se siente importante, dueño y escuchado, y eso lo aprecia. Entonces, cuando lo ponen en la balanza del precio, pues no somos tan caros; ni siquiera en alimentación, donde también nos hemos adaptado. Porque el cliente te lo pide, y hoy entras a El Corte Inglés y te puedes encontrar desde una camiseta de nueve euros a una camisa de marca que supera los 100 euros”.

-¿Cómo ha afrontado el grupo la crisis? Da la impresión de que les ha pasado de largo

“No, lo que pasa es que El Corte Inglés ha hecho la tarea. Como todos, nos hemos tenido que apretar el cinturón. Las ventas bajaron, pero hemos aguantado. No hemos gastado en reformas y, hoy en día, gracias a que hicimos los deberes, cada centro tendrá en las Islas una inversión de muchos millones y en los próximos tres años se verá cómo los tres centros cambian. Hemos empezado por el mayor, que es el de Mesa y López, que tiene 40 años, y seguiremos con los demás. Planta a planta. Y cuando digo que reformamos todo es todo, y siempre con los valores de El Corte Inglés: cliente, servicio y garantía”.