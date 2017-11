El club apela a la clasificación para mantener en su puesto a Markovic

La derrota de ayer en Santiago mantiene en el ojo del huracán de la actualidad aurinegra a Nenad Markovic, entrenador del Iberostar Tenerife, aunque el club apostará por su continuidad, lanzando un mensaje de calma.

El CB Canarias se agarra a los números más que a las sensaciones. El equipo tiene en su haber actualmente cuatro victorias, ocupando la décimo segunda plaza clasificatoria, empatado con el octavo, Unicaja de Málaga. El triunfo en Chalon en Champions dejó a los aurinegros como colíderes de su grupo, por lo que las conclusiones desde la directiva en los dos partidos anteriores al parón por la primera ventana FIBA, al menos en lo que a situación clasificatoria se refiere, no son del todo malas.

No existe unanimidad en la entidad a la hora de mantener el mismo grada de confianza en el técnico, pero se considera que un posible cambio, especialmente viendo el mercado actual de entrenadores, podría no ser la mejor solución. Se han relacionado algunos nombres como posibles sustitutos del bosnio, pero ninguno de ellos con demasiada fuerza, ya sea porque no se ajustarían al perfil que quiere la entidad o porque las pretensiones de algunos entrenadores son demasiado altas o distintas a las de llegar a la Isla.

Fichajes

La lesión de tobillo de Javi Beirán abre la puerta a una incorporación. O a dos. Si se confirman los peores presagios, el alero madrileño estará entre dos y tres semanas de baja, por lo que el club acudirá al mercado de fichajes. Pero puede no ser solo por él. El discutido Adin Vrabac, ayer dispuso de minutos pero su rendimiento fue discreto, podría dejar también su lugar a un nuevo jugador, con lo que serían dos la posibles incorporaciones que llegaran a la Isla esta semana.

El equipo necesita tiro exterior en las posiciones de escolta y alero, aunque siempre teniendo en cuenta que las plazas de extracomunitario están cubiertas, por lo que deberían de ser comunitarios o con pasaporte cotonou los deportistas elegidos.

Determinantes, que se adapten lo antes posible al equipo y que encajen en el mismo en un grupo en el que varios de sus integrantes llevan varias campañas juntos, conociéndose perfectamente y estando acostumbrados a conseguir objetivos y lograr éxitos. Así es el perfil que se busca desde la pasada semana.

Que el próximo duelo liguero sea frente al Betis, que aún no conoce la victoria, es otro de los atenuantes para que Markovic siga en el banquillo, pues se confía en una mejora del juego.