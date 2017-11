El Club Voleibol Aguere ‘toca fondo’ y no se desplazará a Barcelona

La grave situación económica que arrastra el Club Voleibol Aguere Ciudad de La Laguna lo ha situado al borde del abismo, como ya adelantó DIARIO DE AVISOS, y puede abocarlo a su retirada de la Superliga en las próximas semanas. La plantilla no viajará este fin de semana a Barcelona para jugar su partido de la sexta jornada ante el Barça. Los intentos a la desesperada de la directiva para conseguir los 3.000 euros necesarios para hacer frente al desplazamiento no han fructificado, por lo que el conjunto tinerfeño se quedará en la Isla.

El presidente, Hugo Mozajko, reconoció que la situación económica es gravísima. “Estamos luchando para que el club no desaparezca, esa es nuestra prioridad. Nos preocupa buscar dinero para pagar los sueldos de las jugadoras y poder viajar a los partidos”. “La realidad es que no vamos a viajar, continuó. Ayer solicitamos a la Federación Española que nos conceda el aplazamiento del partido ante el CV Barça porque, además de nuestra situación económica, hay incertidumbre acerca de que haya huelga en la ciudad. Sería catastrófico si encima no pudiéramos jugar”, relató.

De esta manera, desde el club se espera una respuesta positiva de la Federación Española: “No sabemos si nos concederán el aplazamiento o si nos quitarán los puntos y nos multarán tras no presentarnos a jugar”. Mozajko reconoció que las conversaciones previas entre ambos equipos no dieron sus frutos. “Hemos hablado con el CV Barça para aplazar el partido, pero no aceptaron. Incluso se negaron a que cuando jugaran con el Arona en la Isla, pudieran jugar el día siguiente contra nosotros, y así ahorrarse unos 4.000 euros entre el desplazamiento y la estancia”.

Una plantilla modesta para sanear las cuentas

Sin embargo, la directiva del Aguere Ciudad de La Laguna no quiere tirar todavía la toalla y está trabajando para encontrar una solución. “Esta deuda no ha surgido en el último año, sino que viene de mucho más atrás y en los tres meses que llevo en la presidencia estamos intentando solucionarla. Todo esto ha sido como consecuencia de no hacer las cosas bien. Cuando asumí el cargo, me encontré una plantilla hecha y la temporada planificada. Mi idea era haber salido a competir con juveniles y algunas veteranas de la casa para sanear las cuentas e intentar salvar la temporada. Y si descendíamos se rearmaría el equipo en Superliga2 para volver a subir, pero con más tranquilidad económica”.

Para finalizar, reiteró su agradecimiento a la plantilla por soportar esta situación: “Estoy muy contento con las jugadoras, se están portando como unas profesionales, entrenando sin poner una mala cara”, finalizó.