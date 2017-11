Construye su propio cohete para demostrar que la Tierra es plana

Mike Hughes está dispuesto a demostrar su teoría de que la Tierra es plana. Este californiano de 61 años intentará lanzarse a 550 metros de altura el sábado en un cohete que él mismo ha fabricado con chatarra.

Hughes, quien ha dedicado parte de su vida a conducir limusinas, asegura que su primer viaje marcará un hito en su propósito de demostrar que el planeta no es redondo, suponiendo que el vuelo -patrocinado en gran parte por un grupo llamado Research Flat Earth- a más de 800 km/h a través del desierto de Mojave, no lo mate.

“No creo en la ciencia. Conozco la aerodinámica y la dinámica de los fluidos, cómo se mueven las cosas por el aire, el tamaño de los cohetes y su empuje. Pero eso no es ciencia, es solo una fórmula. No hay diferencia entre la ciencia y la ciencia ficción”, ha explicado el hombre al diario The Washington Post.