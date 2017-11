Crisis en el PSOE por las órdenes de Torres sobre presupuestos, La Laguna y Negrín

Por A. M. S.

La llegada de Ángel Víctor Torres a la secretaría general del PSOE en Canarias ha supuesto un viraje en el rumbo de los socialistas en el Parlamento canario y ha despertado el malestar de los diputados. Tras destituir a Patricia Hernández (que le había derrotado en Tenerife en las primarias al liderazgo regional) como presidenta del Grupo Socialista y asumir él mismo esa función desde extramuros de la Cámara legislativa, sus directrices han provocado una tormenta interna.

No ha gustado nada a sus correligionarios con escaño no presentar enmiendas a la totalidad del proyecto de ley de presupuestos del Gobierno de Canarias para 2018, ni el hecho de condicionar el apoyo al relevo de Santiago Negrín a un informe de los servicios jurídicos del Ejecutivo, que en el organigrama dependen de Presidencia, es decir, de Fernando Clavijo, sobre la legalidad del proceso puesto en marcha en solitario por el responsable de la RTVC para el concurso por el que se adjudicaría la prestación del servicio de informativos con un megacontrato de 144 millones en ocho años.

La no presentación de enmiendas a la totalidad es una mano tendida a Clavijo por Torres, que abre la vía a que el PSOE apoye los presupuestos si CC acepta sus enmiendas parciales, donde solo es posible mover fondos dentro de secciones presupuestarias. Los diputados socialistas no están por dulcificar nada tras todo lo que tuvieron que tragar de CC durante su cogobierno de menos de año y medio, y han seguido firmes en su intervenciones parlamentarias sobre el presupuesto: Iñaki Lavandera (a quien CC le llegó a comentar que igual sería mejor que Torres lo relevara), Gustavo Matos, la propia Hernández…

Más sorprende aún la extraña estrategia de Torres sobre el cuestionado presidente de la RTVC, pues no ha querido que su grupo parlamentario se sumara a la petición conjunta de PP, Podemos y Nueva Canarias de un pleno extraordinario la próxima semana para destituir a Negrín. Todo dependerá de lo que decida la Ejecutiva Regional en una reunión que Torres ha convocado para el lunes, en función de dicho informe jurídico. Este asunto ha sonrojado a algunos socialistas, pues en julio su diputada Dolores Corujo (a quien Torres ha confiado la portavocía del grupo, quitándosela a Iñaki Lavandera, afín a Hernández) hizo un vehemente discurso en la Comisión de Control de RTVC contra Negrín y se sumó a la petición de que dimita o relevarlo.

Ayer, Patricia Hernández lo dijo bien claro en COPE Tenerife: “El Grupo Socialista ya le retiró la confianza a Negrín en julio, y no fue por el concurso de informativos, ya que los pliegos salieron en agosto, había otras razones suficientes, y no debemos dar un paso atrás en la destitución”. Hay quienes, en el seno del PSOE, sospechan ya de un pacto secreto entre Torres y Clavijo para mantener en su puesto al presidente de la RTVC.

Los parlamentarios socialistas vienen de una etapa dura: los consejeros del PSOE fueron expulsados del Gobierno canario en diciembre por Clavijo tras meses en que CC les puso zancadillas. Y también, fuera del Parlamento, padecieron la moción de censura en Granadilla contra el entonces alcalde socialista urdida con el consentimiento y, por momentos, la participación del propio Clavijo.

La estrategia de Torres con La Laguna

Las relaciones entre el nuevo secretario general de los socialistas canarios, Ángel Víctor Torres, con un sector importante del PSOE de Tenerife se encuentran en un punto de implosión. Primero que todo fue el hecho de que no ganara en Tenerife las primarias al liderazgo regional, pese a ser la isla con más militantes y diputados regionales. Y después, su decisión de destituir a la presidenta del grupo parlamentario, Patricia Hernández, que fue rival en esas elecciones internas, y quien más votos tuvo entre los militantes en Tenerife.

Pero el malestar en el socialismo tinerfeño por esa decisión contra Hernández, que Torres intentó suavizar dándole una portavocía adjunta en el Parlamento al lagunero Gustavo Matos, tiene un foco también puesto fuera del Parlamento autonómico: en La Laguna.

En la Ciudad de los Adelantados, donde el PSOE cogobierna con CC, se llevó Torres un puñado de votos gracias al apoyo del sector socialista que no quiere apear del poder a Coalición en ese municipio, a pesar de que hay desde hace tiempo una alternativa sobre la mesa con Unid@s se puede y XTF-NC. Hasta el PP parece no cerrarse ya a negociar esa posibilidad. Aunque el secretario general del PSOE canario ha dejado claro que no piensa mover un dedo para una moción de censura en Aguere. Y su partido sigue sin expulsar al edil socialista Zebenzuí González, a pesar de que el pleno municipal le pidió en septiembre por unanimidad la dimisión por el escándolo de sus comentarios machistas, al trascender que en un grupo de WhatsApp del partido presumió de contratar a empleadas a cambio de favores sexuales. Es un edil que le hace falta a CC.

Pero el socialismo tinerfeño está en fase de recomponerse: la gestora que lleva las riendas del partido dará paso a una nueva ejecutiva que saldrá del congreso insular, después de que el 12 de noviembre los militantes elijan nuevo secretario general. Dos nombres hay en liza: Pedro Martín, alcalde de Guía de Isora, y Gloria Gutiérrez, exdiputada regional. Ambos han hecho temblar al líder regional tras anunciar, sin tapujos, que son partidarios de una moción de censura en La Laguna.

Torres, pues, se queda solo en querer seguir dando un salvavidas a CC en un municipio clave para el partido de Fernando Clavijo, y donde Coalición se desplomó en las elecciones de 2015.

Martín ha llegado incluso a quejarse de guerra sucia contra él por haber expuesto de forma tan patente su criterio: “Algunos se han puesto nerviosos y lo lamento. Hasta ahora yo pensé que el Partido Socialista tenía un discurso propio y no el de hoy. No somos subsidiarios de ningún partido y menos de Coalición Canaria”, manifestó en una reciente entrevista con DIARIO DE AVISOS. Y lo reiteró. “CC ha sido desleal con mi partido; hace falta un pacto progresista, y en eso estoy empeñado. Nuestra realidad, la de Tenerife, no tiene nada qué ver con otras islas”.

Torres se ha dejado querer por el PSOE lagunero, donde pesan sospechas de afiliaciones masivas irregulares (lo investiga ya la Ejecutiva Federal tras una denuncia de dos militantes). Y están también bajo sospecha las presuntas contrataciones irregulares en el Hospital Universitario de Canarias (HUC), que UGT ha anunciado que llevará a la Fiscalía Anticorrupción. Precisamente, un destacado miembro del PSOE lagunero, y dirigente federal de partido, Pedro Ramos, fue director de Recursos Humanos del HUC y hoy es responsable de selección de personal de este centro.

Ramos es una de las personas que más empeño ha puesto en sostener a CC en el poder en La Laguna, con el PSOE, cuya gestora local preside Mónica Martín, primera teniente de alcalde en el municipio.

Así las cosas, los primeros meses de Torres al frente del PSOE canario parecen pinchar en hueso con un importante sector de los socialistas tinerfeños.